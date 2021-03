Clausuran otro local nocturno por no respetar las medidas sanitarias

Inspectores municipales clausuraron de manera preventiva este fin de semana el local nocturno “Ibiza”, ubicado sobre Bv. 25 de Mayo al 1000, el cual debe funcionar con protocolo gastronómico en el marco de la pandemia del coronavirus. Sin embargo, tras patrullajes y controles preventivos –con la colaboración de la Policía de Córdoba- dieron cuenta en el lugar de una gran cantidad de personas en el interior del local superando ampliamente el factor de ocupación autorizado.

Asimismo, informaron fuentes policiales, no se habrían respetado otras disposiciones vigentes, razón por la cual procedieron a labrar el acta con las infracciones correspondientes por aglomeración de personas, no utilización de tapabocas, no respetar los protocolos sanitarios e incumplimiento del protocolo para establecimientos gastronómicos de bares y restaurantes; procediéndose, finalmente a la clausura preventiva del lugar.

Otras fiestas

Por otra parte, también durante el fin de semana y a raíz de denuncias telefónicas decepcionadas en el número de teléfono municipal 103, sumado a tareas de patrullaje y de investigación, se desactivaron reuniones sociales y fiestas clandestinas. Una de ellas se desarrollaba en Gerónimo del Barco al 800, en barrio Sarmiento, donde un grupo de aproximadamente 50 personas (mayores de edad) se encontraban en el interior de un inmueble en una reunión social no autorizada.

También los uniformados se hicieron presentes en Bv. Buenos Aires al 100, en barrio Roca, donde se encontraban reunidas más de 100 personas en una reunión social en la que no se daba cumplimiento a lo dispuesto para eventos sociales autorizados.

En estos dos procedimientos, según las fuentes, se labraron las actas de infracciones por incumplimiento de los protocolos sanitarios, aglomeración de personas, no utilización de tapabocas y reunión social no autorizada.