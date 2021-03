Con la reforma, casi el 70% de los trabajadores del departamento San Justo dejarán de pagar Ganancias

La Cámara de Diputados aprobó esta mañana con un amplio respaldo político el proyecto de ley de reforma del impuesto a las Ganancias, que eximirá de ese tributo a más de un millón de trabajadores y permitirá mejorar el poder de compra de asalariados y jubilados, en una sesión que se extendió por casi 21 horas.

El proyecto aprobado por Diputados exime a los trabajadores que cobran hasta $ 150.000 brutos y los jubilados hasta ocho haberes.

En base a los números informados por el oficialismo, la reforma de Ganancias beneficiará a alrededor de 1.267.000 personas, entre trabajadores y jubilados, con lo cual quedarán exentos del pago de este tributo el 93% de los trabajadores.

En la provincia: ¿cuántos dejan de pagar?

En la provincia de Córdoba, con este nuevo piso de Ganancia dejarán de pagar este impuesto 102.937 personas, un 64,6% de quienes lo venían abonando.

Asimismo, en el departamento San Justo la cifra de beneficiados alcanza el 69,9%, pasando de 10.232 personas a fines del año pasado a 6.159.

Los puntos centrales

Quedarán eximidos del impuesto a las Ganancias los trabajadores que cobren hasta 150 mil pesos brutos y los jubilados que perciban hasta ocho haberes mínimos.



• Los trabajadores que cobran hasta 150 mil pesos brutos no pagarán ganancias.



•Los jubilados que perciben hasta ocho jubilaciones mínimas no pagarán impuesto a las ganancias.



•La ley tendrá vigencia al primero de enero y el Gobierno devolverá los descuentos realizados en los primeros meses del año.



•El aguinaldo de los sueldos hasta 150 mil pesos brutos no pagará impuesto a las ganancias



•El personal de salud seguirá eximido hasta septiembre de pagar impuesto a las ganancias por las guardias u horas extras



•Los gastos de guardería hasta tres años no pagarán ganancias hasta un tope anual de 67 mil pesos.



•Se duplica la exención por hija o hijo discapacitado que en la actualidad es de 78.833 pesos



•Se permitirá la deducción por concubino cualquiera fuera su sexo.



•La provisión de ropa, equipamiento del trabajador para uso exclusivo de sus funciones o el otorgamiento de un pago por capacitación no pagará el impuesto a las ganancias.



•Se mantiene el incremento del 22 por ciento del plus patagónico en el impuesto a las ganancias para los trabajadores de la región.



•Los trabajadores que cobren entre 150 mil y 173 mil pagarán ganancias pero la AFIP establecerá las deducciones para evitar grandes diferencias entre los que deben tributar y los que están exentos.



•La actualización del piso para estar exento de ganancias se ajustará por el RIPTE (promedio de variación salarial que elabora la de Secretaria de Seguridad Social).