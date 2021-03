Nuevo control de tránsito este sábado: ya son 753 los vehículos secuestrados este año

Un nuevo control de tránsito se llevó adelante en la tarde de este sábado, donde se secuestraron 22 motocicletas y una camioneta.

Los inspectores municipales, a cargo de la Secretaría de Gobierno municipal, con la colaboración de efectivos de las policías Federal y de Córdoba, se constituyeron sobre Av. Garibaldi en el tramo comprendido entre calle Independencia y Bv Roca, lugar donde confluyen los barrios Vélez Sarsfield, Iturraspe y La Florida.

Los motociclistas fueron multados al no portar la documentación exigida para poder circular, no usar el casco reglamentario o porque los motovehículos no tenían colocadas las chapas patentes. Además, se procedió al secuestro de una camioneta conducida por un menor de edad.

Cabe destacar que a los 23 vehículos retenidos este sábado, se le deben sumar otros 23 vehículos el día martes y 14 más el viernes.

Según datos de la Secretaría de Gobierno, en lo que va del año se realizaron 27 operativos de control en el tránsito vehicular, con un total de 753 vehículos secuestrados (740 motocicletas y 13 vehículos).