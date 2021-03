Sol Vietto, del consultorio a las cabinas

Solange Vietto, más conocida como “Sol” cuando se adentra en el mundo la música electrónica, ostenta el título de subcampeona Mundial del Progressive House 2019, premio que obtuvo en España.

La DJ de 31 años, de profesión psicóloga, que además de atender en consultorio cumple tareas en la Comunidad Terapéutica que funciona en el hospital, llevó sus sets a diferentes clubes prestigiosos dentro de la provincia de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, participando además de grandes eventos de música electrónica en Uruguay, España y Andorra.

Aunque su carrera es reciente (también es productora musical), Vietto cuyos referentes son Hernán Cattaneo y Agents of time, entre otros, ya tuvo el honor de compartir cabina con grandes DJs como DiChiara Brothers (Italia), Lucas Escuti (México), Martín Huergo (Argentina), DoSantos (Brasil), Fran Bortolossi (Brasil), Seba Rodríguez (Uruguay), entre otros. Hoy es DJ residente en un bar de la ciudad.

“Siempre digo que soy más cabinera DJ, porque es lo que más disfruto”, remarca en una entrevista con El Periódico, sosteniendo que siempre intenta transmitir emociones al público: “Disfruto esa conexión y creo que eso se relaciona un poco con la psicología, en el vínculo terapéutico, en esto de cuando vos ves que algo sucede”.

Además de Dj, Sol Vietto es psicóloga. (Foto: Facebook)

- Psicóloga o DJ: ¿cómo te gusta que te reconozcan?

Vivo de la psicología porque me da mucho más que la música. A la música para eso debería dedicarle un poco más de tiempo, pero no es fácil vivir del arte. Puede que te vaya bien un tiempo o puede que te agarre otra pandemia y se te acabó el trabajo. Siempre tuve la pregunta ‘¿la psicología o la música?’. Después en terapia he descubierto que no tiene que ser ni una ni la otra porque con las dos puedo. En el país en el que estamos es dificilísimo vivir de un solo sueldo, creo que al hacerlo en distintas áreas es enriquecedor, no es que vivo todo el día con la Psicología. Creo que poder combinar las dos cosas me sirve, me gusta.

- Solange de día y Sol de noche.

Yo siempre hago ese chiste, que de día soy psicóloga y de noche soy DJ. Trabajo en un consultorio y en un centro y fuera de mis horarios laborales estoy con la música, porque no es solamente ir y a tocar en un lugar, sino que hay todo un trabajo previo que es seleccionar la música, pasarla por varios programas. La producción lo mismo. Son horas y horas encerrada. Eso hago en mis momentos libres que ya no son libres. Y los fines de semana, algunas fechas.

- ¿Empezó como un hobby?

Me recibí de psicóloga en 2017. Ya en ese año había empezado como adentrarme en la música electrónica. Empecé con la música como un hobby, algo que me gustaba, me empecé a hacer amiga de chicos que eran DJs y ahí fue cuando me empezaron a enseñar. Hice cursos y me fui comprando mis equipos. Empecé primero con un controlador chiquitito y me encantó.

- ¿Te acordás de la primera vez que pasaste música?

Fue algo entre amigos, ellos fueron los primeros en escucharme y decirme ‘sí, va bien’ o ‘no, no va’. Era en una quinta y todos me empezaron a alentar. Después largué en un bar y ya después era un poco de oído y un poco de suerte. Entonces dije ‘hay que darle más profesionalismo a esto así que ahí empecé a estudiar. Después boliches, fiestas grandes. Tuve la posibilidad de viajar y tocar en fiestas masivas en Uruguay, en Europa, estuve en Barcelona, en Andorra, un público variado. Fueron hermosas experiencias. Al estar afuera el trato es distinto, me decían ‘la DJ internacional’. Es un montón eso.

La gente te enseña, es algo recíproco. Y cuando obtenés una respuesta, es lo más lindo. Yo me he llegado a emocionar hasta las lágrimas, ahí está la magia.

- ¿Cuánto influye el público?

En todo. Porque si vos sentís que no estás pudiendo con el público te amargás y esa amargura es lo que transmitís. La experiencia no solamente es la práctica en casa, sino que cada cabina te enseña mucho. La gente te enseña, es algo recíproco. Y cuando obtenés una respuesta es lo más lindo. Yo me he llegado a emocionar hasta las lágrimas, ahí está la magia.

- ¿Es un ambiente machista o hay apertura hacia la mujer?

Está la ley de cupo donde tiene que haber el 30 por ciento de mujeres. En todas las fechas o cabinas son siempre más hombres que mujeres. En fechas masivas internacionales siempre se veía la desigualdad. Que hay más hombres que mujeres es real, pero se puede hacer algo equitativo y que haya algo mixto en las cabinas. Se nos está dando mucho lugar. Hay muchas fechas que se me hizo más fácil por ser mujer, pero por ahí en las más chicas. En las fechas más grandes quizá haya que trabajar más.

"Lo más lindo es cuando obtenés respuestas del público", dice Sol Vietto. (Foto: Facebook)

- ¿Cómo encarás este 2021?

Empecé a ser DJ residente de un bar de San Francisco. Es lindo que haya un bar que te tome como DJ residente de electrónica. Ambiento la comida, musicalizo el lugar. En sí el lugar es más 'cachengue' con reggaetón, cumbia. Y me parece buenísimo que en San Francisco pongan un DJ residente de música electrónica. Ahí estoy fija, eso es algo muy lindo, te escucha otra gente. Lo llamo construir, estoy construyendo desde otro lugar, enseñándole a otra gente que no es del palo. Este año es de eso, de construcción. Y acomodándome a este nuevo formato. Por ahí ves a la gente sentada, vos estás tocando y te miran, no están bailando, pero bueno, es acomodarse a todo esto nuevo que hay ahora.