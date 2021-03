Agenda deportiva local

Se viene un fin de semana con una interesante actividad deportiva que tendrá como protagonistas a varios sanfrancisqueños.

SABADO

Liga Rafaelina de Fútbol - Primera B - Zona Oeste - 1ª fecha [INFERIORES]

14 hs La Hidráulica vs. Sportivo Santa Clara

Torneo Asociativo de básquet - 1ª fecha

17.30 hs SS Devoto vs. El Ceibo | (Categorías u15 y u19)

17.30 hs San Isidro vs. Almafuerte | (Categorías u15 y u19)

17.30 hs El Tala vs. Cultural Arroyito | (Categorías u15 y u19)

Baby Fútbol - 3ª fecha

15.30 hs Belgrano vs Dep. El Trébol (El Tío) | (Categorías 2012, 2011, 2010, 2009 y 2008)

16 hs Dep. Josefina vs. Dep. Oeste | (Categorías 2012, 2011, 2010 y 2009)

16 hs 2 de Abril vs. Tiro y Gimnasia | (Categorías 2012, 2011, 2010 y 2009)

16 hs Los Albos vs. Tarzanito | (Categorías 2012, 2011, 2010 y 2009)

16 hs Gral. Savio vs. Dep. Sebastián | (Categorías 2012, 2011, 2010 y 2009)

16 hs Barrio Jardín vs. Dep. Norte | (Categorías 2012, 2011, 2010 y 2009)

16 hs Barrio Cabrera vs. Estrella del Sur | (Categorías 2012, 2011, 2010 y 2009)

16 hs Inf. Xeneize vs. Los Andes | (Categorías 2012, 2011, 2010 y 2009)

16 hs El Faisán (Devoto) vs. CD River | (Categorías 2012, 2011, 2010 y 2009)

DOMINGO

Hockey masculino - FOSH

11 hs Alma Junior (Esperanza) vs. Antártida Argentina - Primera división [Reserva 14 hs]

Liga Rafaelina de Fútbol - Primera B - Zona Sur - 1ª fecha

16 hs La Hidráulica vs. Juv Unida (Villa San José) - [Reserva 14.30 hs]

16 hs Dep. Susana vs. Def. de Frontera - [Reserva 14.30 hs]