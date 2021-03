Cafiero, sobre la oposición: "Enojar más a los enojados parecer ser la estrategia"

El jefe de Gabinete cuestionó que la oposición no aportó "una sola idea para conseguir vacunas" o fortalecer el sistema de salud. "El que ha negociado y traído las vacunas es el presidente de la Nación, no es ninguno de estos que hablan por Zoom con cara de dormidos", dijo.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, salió al cruce de las críticas del expresidente Mauricio Macri a la gestión de la pandemia de coronavirus y sobre la oposición señaló que solo tienen la estrategia de "enojar más a los enojados" y que no han presentado "una crítica constructiva".

El ministro coordinador evaluó que la oposición "no trajo una sola idea para conseguir vacunas ni fortalecer el sistema de salud que ellos mismo deprimieron y destruyeron", y señaló que "lo que han festejado son situaciones muy complicadas para la vida cotidiana de los argentinos".

Para Cafiero, "enojar más a los enojados parece ser la estrategia que ha tenido la oposición, en vez de generar una crítica constructiva".

"Lo único que hicieron fueron críticas que se les vuelven en contra, porque acá está claro quién ha negociado, pagado, traído y distribuido las vacunas, y ese es el presidente", sostuvo el funcionario sobre el rol del mandatario Alberto Fernández en la pandemia.

Y añadió, en alusión a Macri: "No es ninguno de estos que hablan por Zoom con cara de dormidos".

"Nosotros rendimos cuentas todos los días. El presidente el primero de marzo en su discurso ante la Asamblea Legislativa también rindió cuentas. Ahora, la oposición no rinde cuentas. No han traído una sola idea para conseguir vacunas, no han traído una idea para fortalecer el sistema de salud que ellos mismos deprimieron y destruyeron", cuestionó.

En declaraciones al canal C5N, Cafiero señaló que "lo que quiere Macri es tratar de congraciarse, tarde; parece que se despertó de la siesta".

"Estamos en pandemia hace un año, y él recién ahora viene a hacer comentarios de estas características", añadió.

"Con nuestro Gobierno hubiéramos conseguido la misma cantidad de vacunas que consiguió Chile, ahora queremos comprar vacunas y no conseguimos porque estamos aislados", había afirmado Macri.