Arranca este viernes la Copa "Gustavo Zurdo Rosa"

Este viernes arranca el torneo Asociativo de básquet de San Francisco con la disputa de la primera fecha del torneo Apertura. La Copa Conjunto lleva el nombre de "Gustavo Zurdo Rosa", en honor al ex basquetbolista fallecido en octubre pasado a causa del Covid-19.

En la primera jornada, El Ceibo visitará a Sociedad Sportiva Devoto. Desde las 19 lo hará la categoría u17 y desde las 21.30 la primera división. El sábado por la tarde, a partir de las 15.30, completarán las división u15 y u19.

Con el mismo programa de partidos, San Isidro recibirá la visita de Almafuerte de Las Varillas en el estadio "Severo Robledo", mientras que El Tala será local de Cultural Arroyito.

Cómo se juega

En primera, el torneo se jugará mediante una fase regular donde se enfrentarán todos contra todos a dos ruedas y, al finalizar, los dos primeros equipos de la tabla conseguirán saltear la primera fase eliminatoria. Esta eliminatoria se jugará mediante Play out (dos juegos) de la siguiente manera: 3º vs 6º y 4º vs. 5ª, los dos primeros esperan a los ganadores para disputar la etapa de Play offs al mejor de tres juegos, al igual que la final.

En tanto, en las categorías formativas también jugarán todos contra todos en dos ruedas. En la segunda fase, los primeros tres equipos disputarán la Copa de Oro y del tercero al sexto jugarán la Copa de Plata.