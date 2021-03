Vacunación Covid-19: la próxima semana habrá un nuevo operativo en el Superdomo

Este jueves se realizó en San Francisco un nuevo operativo de vacunación contra la Covid-19 destinado a personas mayores de 75 años, con 900 dosis de la vacuna Sputnik-V. El procedimiento tuvo lugar nuevamente en el Superdomo y en las instalaciones de la Sociedad Rural donde se trasladaron los gazebos para vacunar a personas con movilidad reducida.

En el marco del operativo, el secretario de Salud Fernando Giacomino se mostró muy conforme por el trabajo realizado y adelantó que la próxima semana habrá un nuevo operativo porque llegarán más vacunas a la ciudad. "Ya me comunicaron que mañana -por el viernes- llegan 600 dosis más, así que lunes o martes estaremos realizando otro operativo, esto nos pone muy contentos porque venimos teniendo cada vez más operativos y es muy bueno para la ciudad tener a la mayor cantidad de gente vacunada", explicó.

Además, Giacomino precisó que las nuevas dosis serán destinadas a personas mayores de 75 años y son las vacunas que trajo el gobierno nacional en el vuelo de la aerolínea de bandera del pasado lunes. "Mañana llegan y empezamos a llamar a la gente que está en el padrón para ver si son personas postradas, si vienen en auto o al Superdomo para armar nuevamente el operativo y que estén todos ordenados, sin gente parada o pasándola mal", señaló Giacomino, quien también explicó que la idea es poder terminar con la vacunación para mayores de 75 años para luego pasar a la franja de 70-75 años.

El operativo de este jueves se realizó en el Superdomo.

"De cada 100 casos, dos terminan en muerte"

El secretario de Salud del municipio local explicó que todavía no estamos en la segunda ola de contagios, pero sí advirtió que es momento para extremar los cuidados después de un cierto relajamiento que se notó en la ciudad.

"Tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que mantener el control, las vacunas van a ir llegando y por más que depositemos muchas esperanzas en las vacunas tenemos que seguir protegiéndonos, evitando compartir las cosas, no tomar mates juntos, no usar los mismos vasos. Sabemos que hay mucha gente que por ahí se relajó porque había pocos casos en la ciudad, pero sabemos que las cosas se descontrolan pro no cuidarnos como debemos", explicó.

Por otro lado, también señaló que los últimos días hubo un aumento leve de casos en la ciudad. "Antes había unos 15 o 20 por día y hoy ya vemos 25 o 30, no estamos en la segunda ola hasta que el aumento de casos tenga un aumento significativo a nivel nacional, pero sí hay que cuidarse porque más casos es más gente internada y con riesgo de muerte. Sabemos que de cada 100 casos, dos terminan en muerte, 80 lo transitarán sin problemas y 10 lo tendrían de leve a moderado", cerró Giacomino.