Cristina Fernández elogió a Rodríguez Larreta por su mensaje en el Día de la Memoria

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner elogió el mensaje por el Día de la Memoria del jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, luego de que éste contara en sus redes sociales su experiencia durante la dictadura, cuando su padre fue secuestrado por el Gobierno militar.

"Más allá de las públicas diferencias políticas y económicas que tenemos, resulta reconfortante que uno de los dos principales dirigentes de la oposición comparta sensibilidades, vivencias y mirada similares sobre la tragedia de la dictadura cívico militar", publicó la vicepresidenta en su cuenta de Twitter.

Mas allá de las públicas diferencias políticas y económicas que tenemos, resulta reconfortante que uno de los dos principales dirigentes de la oposición comparta sensibilidades, vivencias y mirada similares sobre la tragedia de la dictadura cívico militar.https://t.co/f85tK5omKo — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 25, 2021

En el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y Justicia, Horacio Rodríguez Larreta contó cómo fue el secuestro de su padre durante la dictadura militar. "La visibilidad de mi viejo como presidente de un equipo de fútbol le salvó la vida", dijo Rodríguez Larreta.

El jefe de Gobierno compartió en sus redes sociales un video en el que cuenta detalles sobre el día en que su papá, el politólogo y por entonces presidente de Racing, Horacio Rodríguez Larreta, fue detenido en su casa.

Las palabras del jefe de Gobierno porteño se diferenciaron de la actitud de Mauricio Macri, quien ayer no emitió ningún mensaje sobre el Día de la Memoria, y de otros dirigentes que relativizaron o justificaron el terrorismo de Estado, como el caso del diputado neuquino Francisco Sánchez, de Juntos por el Cambio, o Juan José Gómez Centurión, ex director de Aduana durante la administración de Cambiemos y referente del NOS.

Si bien el funcionario aclara que nunca se supo dónde estuvo detenido su padre, sí sospechan que fue trasladado al Pozo de Banfield: "Para mí fue una vivencia que me dejó muy marcado. Tuvimos la 'suerte' de que la visibilidad de mi viejo le salvara la vida, pero hay muchos otros que no tuvieron esa suerte, y hoy se lamenta".

El 24 de marzo empezamos a vivir el capítulo más doloroso de nuestra historia, en el que la violación a los derechos humanos fue una constante de un gobierno de facto responsable de crímenes de lesa humanidad y terrorismo de estado. pic.twitter.com/3M28aI7q0t — Horacio Rodríguez Larreta ✋🏼🧼🤚🏼 (@horaciorlarreta) March 24, 2021

En un segundo video, Larreta habla sobre la militancia política de su padre y afirma que era "íntimo amigo del padre Mugica". "Empezaron a pasar los días y me daba cuenta que no me querían decir algo que era muy obvio. A semana, o 10 días, cuando jugaban Racing - River, fue noticia porque el presidente de Racing no fue a la cancha", continúa.