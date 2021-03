“Iremos analizando el día a día de acuerdo al crecimiento de casos”, dijo Aresca sobre la segunda ola

El mandatario local se refirió a inminente llegada de una segunda ola de coronavirus a San Francisco. Si bien aún no hizo anuncios al respecto, manifestó que la mejor manera de cuidarse es mediante la vacunación y el compromiso social.

Luego de participar del acto de inauguración del "Bosque de la Memoria", que recordará a las personas desaparecidas de la ciudad y la región durante la dictadura militar, el intendente Ignacio García Aresca se refirió a la inminente llegada de la segunda ola de coronavirus a la provincia y ciudad.

Si bien aún no hizo anuncios al respecto sobre posibles controles en los accesos a San Francisco, manifestó: “Va a haber casos, va a seguir creciendo, nosotros tenemos que cuidar las personas de riesgo, ya hemos inmunizado al personal de salud, de seguridad, mañana empezamos a vacunar a los mayores de 70 años y a seguir trabajando de esa forma. Dependemos de lo que venga del Gobierno nacional, está anunciado que van a seguir llegando vacunas y tenemos todo el equipo para colaborar para poder vacunar”.

Y continuó: “Después iremos analizando el día a día de acuerdo al crecimiento que tengamos en nuestra ciudad, de las camas que tengamos ocupadas, esa es la forma de trabajar, como lo hicimos hasta ahora. Si se tienen que tomar decisiones para adelante las iremos tomando de acuerdo al crecimiento de la pandemia. No es mañana cerrar la ciudad por cerrar, no es cuestión de que sin tener movimiento en la ciudad esa segunda ola no nos va a afectar, sino que tenemos una participación conjunta con la ciudadanía, de mantener la conducta de cuidarnos y buscar la forma de tener una mayor vacunación.”

Luego hizo un llamamiento a la comunidad sanfrancisqueña para que continúe con los cuidados y las medidas sanitarias dispuestas. “Llegamos a la conclusión de que es la sociedad la que tiene que tomar la responsabilidad, el Estado hace el esfuerzo en los operativos de vacunación, en los controles, pero si la ciudadanía se relaja la situación se complica para todos. La forma de seguir trabajando es seguir cuidándonos hasta que tengamos una mayor cantidad de vecinos vacunados”, resaltó.