Pizzi alertó sobre las nuevas cepas del coronavirus: "Pueden matar a personas sanas, sin que tengan enfermedades previas"

El médico infectólogo Hugo Pizzi manifestó su preocupación por las consecuencias que próximamente tendrían los contagios masivos de coronavirus con la llamada "segunda ola" y la posible circulación de las cepas más peligrosas del virus, que son las conocidas como las de Manaos y del Reino Unido.

Pizzi, uno de los asesores del Gobierno de Córdoba en las medidas para combatir la pandemia, se mostró partidario de aplicar limitaciones en la circulación entre fronteras y explicó que esas variantes "son 70 por ciento más contagiosas y pueden matar a personas sanas, sin que tengan enfermedades previas ni patologías preexistentes".

"Hay que limitar los viajes al exterior; cerrar las fronteras. Hay 400 camiones que hacen el tránsito bioceánico que usan nuestros baños, comen en nuestros restaurantes. Vamos a tener que cambiar porque será muy doloroso: se va a juntar el rebrote del virus del año pasado con esta nueva cepa", advirtió el infectólogo en declaraciones a radio Cadena 3.

Pizzi valoró los efectos de las vacunas, pero remarcó que falta vacunar amplias franjas de la población. “Cuando me pongo una vacuna, hay 20 por ciento de posibilidades de que me enferme, pero nunca me voy a morir, nunca me van a internar porque la pasaré suave, pero lo que ocurre es que si no me cuido voy a contaminar. El vacunado no tendrá grandes problemas, pero puede causar daño en otros”, precisó.

El especialista enfatizó con preocupación que se han relajado en buena parte de la ciudadanía las medidas de prevención sanitaria: “Volvamos al uso de barbijo. Ayer salimos con 25 voluntarios a recorrer la ciudad. Antes se lo usaba debajo de la nariz, luego en el cuello y hoy directamente no lo usa”, manifestó.