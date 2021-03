Volver a los orígenes: "Nací escuchando a Sportivo y sabiendo su historia, es especial para mí"

Sportivo Belgrano concretó en las últimas horas la llegada de un nuevo jugador para afrontar el Federal A, que comenzará el 11 de abril. Se trata de Santiago Molina (24), defensor central nacido en San Francisco pero que por cuestiones del destino desarrolló su carrera lejos de la ciudad; hoy vuelve para sumar y calzarse la camiseta del club amado por toda su familia.

"Viví muchos años en San Francisco, tengo mi familia acá: abuela, madre, hermana, todos nacimos acá. Y yo nací escuchando a Sportivo y sabiendo de chico su historia, lo importante que es para la ciudad", explicó Molina en diálogo con El Periódico.

El jugador se fue de muy chico de la ciudad junto a sus padres, que tomaron la decisión de buscar nuevos horizontes antes la crisis económica y social desatada en el país en 2001. Incluso llegó a jugar en el baby donde vistió la camiseta del popular club Estrella del Sur.

"Jugué en Estrella del Sur, pero después me fui con mis padres a vivir a España. Cuando volvimos, nos instalamos en Carlos Paz, ahí arranqué mi carrera en el fútbol. Jugué en Atlético Carlos Paz unos dos años y medio hasta que surgió la propuesta de ir a Instituto, porque al enfrentarnos había tenido un buen rendimiento", comentó.

"Siempre jugué de defensor, tengo experiencia jugando por izquierda o por derecha, pero siempre de defensor", contó el jugador.

El salto a primera

Molina jugó seis años en la "Gloria", en inferiores de AFA, donde su desempeño lo llevó a ser citado para integrar los seleccionados Sub 15 y Sub 17 de Argentina. "En el último año en Instituto tuve una lesión y hubo una mala gestión del club, me dejaron algo tirado, entonces cuando se venció el contrato no renové y me fui por cómo me habían tratado, a pesar de que querían que me quede", explicó.

Pero su camino no siguió en Argentina, con 19 años el defensor sanfrancisqueño se incorporó a la reserva de Cerro Porteño de Paraguay, donde consiguió ganarse la capitanía y festejar un título. "Fue una experiencia inolvidable, salimos campeón en reserva, fui a primera y jugué 35 partidos -5 por Copa Sudamericana- y marqué un gol en la Copa. Fue difícil, porque era chico y me fui a un país desconocido para mí que no tenía quizás tanta infraestructura, me acompañó mi novia, siempre lo hizo y es un pilar muy importante para mí", señaló el jugador.

"Me fui de casa a los 15 años, a Instituto, y ahí me formaron muy bien para madurar", dijo Molina.

Tras su paso por el "ciclón" de Asunción, Molina recaló en el Montevideo City Torque de Uruguay, cuyo propietario es el grupo City Football también dueño de Manchester City. "Fue un buen paso para mí, una buena experiencia principalmente por cómo se manejaban en el club, fue realmente bárbaro, pero tuvo un mal trago porque me lesioné. Esos son momentos que no querés que pasen, pero pasan y me terminé yendo a préstamo a Magallanes de Chile, arranqué jugando pero vino la pandemia y se frenó todo", indicó.

"En Instituto tuve grandes formadores, el profe Claudio Bonetti, Roberto "cochi" Miranda, Pablo Semeniuk, Claudio De María, de todos fui aprendiendo algo y eso me fue formando como jugador", explicó Molina.

El club de la familia

El jugador contó que tuvo algunas propuestas, pero cuando surgió la posibilidad de llegar a Sportivo Belgrano no lo dudó. "Para mí familia es especial jugar en el club de cual tus abuelos son hinchas, eso representa mucho para mí", expresó Molina.

"En todos estos años lo fui siguiendo y el otro día lo hablaba con un amigo, cuando Sportivo asciende a la B Nacional, en ese torneo jugó un partido en Córdoba con Racing y yo me fui a verlo a la tribuna, ganó 3-1. Son momentos que no se olvidan y hoy te hace inflar el pecho vestir esa camiseta", señaló.

Por otro lado, el jugador también destacó la importancia del proyecto que tiene el club y de un estilo de juego ambicioso en una categoría como el Federal A. "A todo futbolista le gusta pelear el torneo que juega, de la forma que lo hace Sportivo tiene las herramientas para conseguirlo", contó.