El próximo fin de semana arranca el Interasociativo de Básquet

La Asociación de Básquetbol de San Francisco dio a conocer cómo se jugará el próximo torneo Interasociativo que comenzará el próximo viernes 27 de marzo. Los días viernes jugarán las categorías u17, u19 y primera; mientras que el sábado lo harán el resto de las divisiones.

En primera, el torneo se jugará mediante una fase regular donde se enfrentarán todos contra todos a dos ruedas y, al finalizar, los dos primeros equipos de la tabla conseguirán saltear la primera fase eliminatoria. Esta eliminatoria se jugará mediante Play out (dos juegos) de la siguiente manera: 3º vs 6º y 4º vs. 5ª, los dos primeros esperan a los ganadores para disputar la etapa de Play offs al mejor de tres juegos, al igual que la final.

En tanto, en las categorías formativas también jugarán todos contra todos en dos ruedas. En la segunda fase, los primeros tres equipos disputarán la Copa de Oro y del tercero al sexto jugarán la Copa de Plata.

Por otro lado, la Copa Conjunto se denominará "Gustavo Zurdo Rosa", en honor al ex basquetbolista fallecido en octubre pasado a causa del Covid-19.

Fixture de la primera rueda:

1ª fecha:

SS Devoto vs. El Ceibo

San Isidro vs. Almafuerte

El Tala vs. Cultural Arroyito

2ª fecha

Almafuerte vs. SS Devoto

Cult. Arroyito vs. El Ceibo

El Tala vs. San Isidro

3ª fecha

SS Devoto vs. Cult. Arroyito

Almafuerte vs. El Tala

El Ceibo vs. San Isidro





4ª fecha

El Tala vs SS Devoto

San Isidro vs. Cult. Arroyito

El Ceibo vs. Almafuerte

5ª fecha

SS Devoto vs. San Isidro

El Tala vs El Ceibo

Cult. Arroyito vs Almafuerte