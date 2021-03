Baby Fútbol: dieron a conocer la programación de la tercera fecha

La Liga de Baby Fútbol dio a conocer este lunes cómo se jugará la tercera fecha del torneo Apertura "Víctor Vitino Lovera" que tendrá partidos el viernes y el sábado, tal como se venía desarrollando hasta el momento.

A partir de las 19 horas del viernes jugarán las categorías 2014, 2013 y 2008. El resto de las categorías (2012, 2011, 2010 y 2009) jugarán el sábado a partir de las 16 horas.

Además, dieron a conocer la programación de la definición del torneo que organiza Deportivo Oeste para la categoría 2011 que se disputarán el día miércoles 24 de marzo.

Programación de la 3ª fecha:

Dep. Josefina vs. Dep. Oeste

Belgrano vs Dep. El Trébol (El Tío) (*)

2 de Abril vs. Tiro y Gimnasia

Los Albos vs. Tarzanito

Gral. Savio vs. Dep. Sebastián

Barrio Jardín vs. Dep. Norte

Barrio Cabrera vs. Estrella del Sur

Inf. Xeneize vs. Los Andes

El Faisán (Devoto) vs. CD River

Libre: DMD Freyre

(*) Se juegan todos los partidos el día sábado desde las 15.30

Programación Torneo Categoría 2011 (Deportivo Oeste) - Miércoles 24 de marzo

16 hs Dep. Oeste vs. Estrella del Sur

17 hs Los Albos vs. Dep. Norte

18 hs Los Andes vs GANADOR DEL 1º PARTIDO

19 hs FINAL