Hockey: empate de Charitas y derrota de Libertad en la FOSH

Este domingo se disputó la segunda fecha en el torneo de damas de la Federación del Oeste Santafesino de Hockey don los equipos sanfrancisqueños tuvieron acción en nuestra ciudad y en la provincia de Santa Fe.

El equipo de Deportivo Libertad, en cancha del San Francisco Rugby Club, recibió a la visita del Círculo Rafaelino de Rugby donde la categoría intermedia cayó por 4 a 0, mientras que la primera división perdió por 6 a 0.

Por otro lado, Las Charitas visitaron a Sarmiento de Humboldt donde cayeron por 3 a 0 en intermedia e igualaron 1 a 1 en primera división. El gol de las sanfrancisqueñas fue anotado por Cecilia Chiappero.

En inferiores, la categoría Sub 12 de San Francisco Rugby Club ganó 2 a 0 con goles de Gatti y Bustos. En Sub 15 fue empate 2 a 2 con goles de Rosa y Flaherthy; mientras que en Sub 17 también fue victoria por 2 a 0 con goles de Luna Domínguez.

La próxima fecha se jugará el 11 de abril: Charitas recibirá al CRAR y Libertad visitará a Deportivo Bella Italia.

