¿Qué opina la oposición sobre la intención de García Aresca de tener un tercer mandato?

El intendente Ignacio García Aresca, tras una entrevista con El Periódico, reconoció que no descarta ir por un tercer mandato consecutivo, pese a la existencia de la ley electoral provincial 10.406, que hoy no se lo permitiría.

Sin embargo, el mandatario local reconoció charlas con otros intendente y legisladores provinciales para que volver a debatir los puntos de la ley vigente: “En el 2016 se trató esa ley, que habla para atrás. Porque dice que el primer mandato empieza en 2015 y no se legisla para atrás. Después si quiero o no es otra cosa”, indicó y luego agregó: “Pero el primer mandato debiera ser el del 2019-2023. Es mi pensamiento. Entonces lo hablé con los legisladores, el presidente de bloque (Francisco Fortuna) y hay que salir al debate y plantearse por qué legislar para atrás. Nosotros estamos por voto popular y una ley no me puede prohibir presentarme. Si yo quiero estar, quiero que la oportunidad me la de la gente, no una ley. Vamos a trabajar en la posibilidad de tener el otro mandato”, reconoció.

Tras ello, los referentes de la oposición en el Concejo Deliberante, presidente de cada bloque, sentaron postura y brindaron su parecer ante las declaraciones de García Aresca.

Cecilia Roffé (Córdoba Cambia)

“Es llamativo que García Aresca haya comenzado la campaña de re-re-re elección para el 2023. La democracia es alternancia y no quedarse tantos años en el poder, por lo que creo que se está olvidando de las prioridades del vecino, de escuchar a la gente”, cuestionó la edil, quien criticó que el oficialismo quiere cambiar una ley pretendiendo “una democracia de partido único” para “gobernar ilimitadamente”.

Andrés Romero (Frente Córdoba Ciudadana)

“A nosotros nos modifica en nada la situación política estas declaraciones porque seguimos trabajando y pensando en lo importantes, que son los intereses de los vecinos de la ciudad, sus problemas y ver cómo acercamos soluciones y respuestas”, sostuvo ante la consulta de El Periódico.

Sin embargo, Romero remarcó: “Lo que si nos preocupa en un segundo plano es el irrespeto por la ley provincial que está vigente y que fue impulsada por el oficialismo provincial que conduce (Juan) Schiaretti y al cual García Aresca tributa, donde hay límites a los mandatos y se expresa un espíritu más democrático que pareciera no respetar el Poder Ejecutivo local”.

También, el edil kirchnerista se refirió a otra frase que dejó el intendente, quien se consideró como una persona que no genera grieta política: “Entendemos que estas declaraciones sí generan grieta, no en otros partidos pero sí dentro del propio oficialismo. Nosotros seguimos preocupados por la realidad de la ciudad y nos parece que más allá de las ambiciones de poder, de las carreras políticas personales, se debe trabajar por los intereses colectivos”.

Cristian Canalis (Unión Cívica Radical)

Por su parte, el radical Cristian Canalis declaró que las declaraciones del intendente esconden el no poder afrontar los problemas que tiene la ciudad, “por eso necesita desviar la atención”, dijo.

Sobre la intención de tener un tercer mandato, señaló: “Es desafortunada la expresión del intendente, estamos hablando de salirse de la ley y sería una violación modificarla. Además es un gobierno agotado y nosotros hacemos hincapié en la necesidad de la alternancia en el poder, que a los radicales les ocurrió en su momento”, destacó.

Canalis calificó al gobierno justicialista como “falto de ideas” y consideró que modificar la ley electoral “sería un atropello a las instituciones y a los ciudadanos de San Francisco”.