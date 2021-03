En vivo online: Atlanta vs. Nueva Chicago por la Primera Nacional

Atlanta recibirá hoy a Nueva Chicago por la 2° fecha del torneo de la Primera Nacional, en un partido que comenzará a las 15:30 en el estadio León Kolbowski y que será dirigido por el árbitro Adrián Franklin. Será el debut del Bohemio como local en el campeonato.

Atlanta comenzó el torneo con el pie derecho. Y aunque había dudas en la previa al clásico, el equipo mostró grandes atributos que no se pueden corregir si no están: la solidaridad como grupo, la mentalidad para reponerse ante las adversidades y las agallas para jugar partidos picantes y especiales como un clásico. Por lo poco natural que fue el partido en San Martín, la parte futbolística quedó por completo eximida.



El duelo se presenta con unas condiciones diferentes: Nueva Chicago no saldrá con la obligación de conseguir el triunfo, sino que posiblemente le ceda el protagonismo al local. El Torito cayó como local en el debut contra Mitre por 2-1.

Las expulsiones del clásico obligan a Walter Erviti a modificar al menos un nombre en el once inicial: Alejo Dramisino, titular el martes, no podrá estar desde el arranque. Tampoco podrá estar Valentín Perales, que ingresó desde el banco. Para suplantarlos, en los convocados, el DT sumó a los laterales Mauro Luque y Lucas Medina, aunque el que ingresaría en el once inicial sería Gabriel Ramírez.

Revancha

No fue el debut que se esperaba por Mataderos. Chicago arrancó la temporada con una derrota en condición de local y espera cambiar la imagen.

Para este juego, Rubén Forestello convocó a 21 jugadores. Por lo que se vislumbra, solo realizaría una variante, debido a que Emiliano Tellechea no forma parte de la lista. En su lugar podría ir José Luis Fernández. El resto sería el mismo que cayó con Mitre.

Probables formaciones

Atlanta: Francisco Rago; Leonardo Flores, Alan Pérez, Martín García, Ramiro Fernández; Gabriel Ramírez, Agustín Bolívar, Joaquín Ochoa Giménes; Santiago Solari, Ignacio Colombini y Fabricio Pedrozo.

Nueva Chicago: Adrián Peralta; Rafael Barrios, Enzo Lettieri, Gastón Bojanich y Juan Monteagudo; Alexis Vázquez, Alejandro Altuna y Fernández; Facundo Castillón, Sebastián Matos y Alejandro Melo.

Estadio: Atlanta.

Hora: 15:30.

Con información de Solo Ascenso.