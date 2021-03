Talleres visita a Boca en la Bombonera con Navarro de titular

Boca Juniors, a la espera de su capitán y máxima figura Carlos Tévez, en duda por una lesión en el tobillo izquierdo, será local ante Talleres con la necesidad de sumar un triunfo que lo acerque a los primeros puestos de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional (LPF).

El encuentro se jugará este domingo en el estadio Alberto J. Armando, conocido como La Bombonera, desde las 21 con el arbitraje de Fernando Rapallini y televisado por Fox Sports Premium.

No es novedad, pero el jugador de Frontera Federico Navarro será titular en el equipo cordobés. El joven surgido del Deportivo Sebastián es uno de los más regulares en el equipo de Medina.

Pasó el empate 1-1 en el Superclásico ante River, que pese a no culminar con una victoria no dejó un sabor amargo en la huestes boquenses, y ahora el equipo de Miguel Angel Russo debe enfocarse en un objetivo prioritario: sumar puntos para acercarse a los primeros puestos y avanzar a los cuartos de final de la competencia.

En los estrictamente futbolistico, más allá de las polémicas y discusiones por el dibujo táctico (de tres, cuatro o cinco defensores), la mayor preocupación en esta coyuntura boquense es el estado físico de Tévez.

El "Apache" jugó infiltrado ante River el pasado domingo por la magnitud del compromiso, caso contrario la hinchazón provocada por la entorsis en el tobillo lo hubiese motivado a desistir de entrar a la cancha.

Tevez tuvo cuatro sesiones de kinesiología y pese a que el tobillo sigue inflamado, allegados del cuerpo médico creen que no es grave y da la impresión de que mejora a medida que pasa la semana, motivo por el cual Russo es optimista y cree que el capitán jugará ante Talleres.

A las dudas por Tévez se le agrega una significativa ausencia como la del colombiano Edwin Cardona, quien ya no jugó el clásico por sufrir un desgarro y permanecerá afuera algunos partidos más.

En cuanto a la parte defensiva, Russo probó con la línea de tres y luego volvió a la de cuatro tradicional. Lo que definirá el dibujo será la presencia o no de Marcos Rojo, quien sería el reemplazante del suspendido Carlos Zambrano.

En cuanto a la ofensiva, en caso de que Tévez no pueda jugar, el entrenador no tendrá en cuenta al goleador Ramón Ávila, cuyo ciclo aparenta haber llegado a su fin en La Ribera, y si optaría por el Franco Soldano, quien hace de su juego un culto al esfuerzo pero que, en Boca al menos, no cumple con el obvio requisito que tiene como prioridad un delantero: hacer goles.

En cuanto a la formación, el lateral derecho Augusto Schott reemplazaría al suspendido colombiano Rafael Pérez (expulsado ante Vélez), y la zaga sería integrada por Nahuel Tenaglia y el peruano Piero Hincapié.

Además Joel Soñora, recuperado de un desgarro, podría jugar por Carlos Auzqui, en tanto que en el arco disputan el puesto Marcos Díaz y Guido Herrera.

En la reciente Copa Diego Maradona los antecedentes favorecen a Talleres, ya que compartió el Grupo 4 con Boca y le ganó 1-0 en la Bombonera con gol de Soñora y e igualaron sin goles en el Mario Kempes.

Probables formaciones

Boca Juniors: Esteban Andrada; Carlos Izquierdoz, Lisandro López y Marcos Rojo; Nicolás Capaldo, Jorman Campuzano, Cristian Medina, Gonzalo Maroni y Frank Fabra; Sebastián Villa y Carlos Tévez o Franco Soldano. DT: Miguel Angel Russo.



Talleres: Marcos Díaz o Guido Herrera; Augusto Schott, Nahuel Tenaglia, Piero Hincapié y Enzo Díaz; Juan Ignacio Méndez, Federico Navarro, Franco Fragapane y Carlos Auzqui; Diego Valoyes y Mateo Retegui. DT: Alexander Medina.

Árbitro: Fernando Rapallini.

Estadio: Boca Juniors.

Horario: 21:00.

Televisa: Fox Sports Premium.

