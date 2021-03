Baby Fútbol: comenzó este viernes la segunda fecha del torneo "Vitino Lovera"

Estrella del Sur vs. Infantil Xeneize - Liga de Baby Fútbol

Este viernes comenzó la segunda fecha del torneo Apertura denominado Víctor "Vitino" Lovera con los partidos de las categorías 2014, 2013 y 2008.

La jornada continuará este sábado con la disputa de las categorías 2012, 2011, 2010 y 2009 a partir de las 16 horas. En En Tío, El Trébol y 2 de Abril jugarán desde las 15.30.

Resultados de la fecha

Categoría 2008

Los Andes 0-3 El Faisán (Devoto)

Estrella del Sur 5-2 Inf. Xeneize

Dep. Norte 1-6 Barrio Cabrera

Dep. Sebastián 6-1 Barrio Jardín

Tarzanito vs. Gral. Savio (Savio no presenta categoría)

Tiro y Gimnasia 1-1 Los Albos

Dep. El Trébol (El Tío) vs. 2 de Abril (*)

Dep. Oeste 7-0 Belgrano

DMD Freyre 3-0 Dep. Josefina



Libre: CD River

(*) Juegan todas las categorías el días sábado en El Tío y a partir de las 15.30