García Aresca y las obras: lo que dijo sobre cloacas, pavimento, Tecnoteca y el Lo Tengo

García Aresca hizo un repaso durante la entrevista de las obras realizadas a las que calificó como muy importantes para la ciudad.

- ¿Qué obras marcarán el 2021?

La gran obra de cloacas, que se terminó. Cuando empezamos en 2016/17, la obra era de 450 millones de pesos y en cinco años la inflación la subió el 441%, terminando con un presupuesto de 2.800 millones. Imaginate para un Estado que no es nacional, que es municipal lo que esto significa. Esta obra de cloacas, más allá de que no se ve es muy buena porque me permite hacer redes y va a quedar para las generaciones venideras. Pero lo más importante es que podemos ir a la red domiciliaria y estamos a 15 días de comenzar la obra de red en La Milka, de llegar a esas viviendas. Para ese sector es una obra muy ansiada, y en dos años tendrán la cloaca y les cambiará la vida. Con los pluviales lo mismo. Ante la existencia de sectores sin salida de agua de toda la vida afrontamos la situación e hicimos los proyectos con el acompañamiento de la Provincia. También puedo mencionar el gas natural, no solo residencial sino pensando en el crecimiento productivo. Son obras enormes que muchas veces no se ven; vamos a terminar nuestro gobierno con el 100 por ciento de gas natural en la ciudad.

- ¿El pavimento es otra obra que destaca?

La pavimentación, el hormigón en los barrios, en algunos con cordón cuneta y en otros con pavimento, es sin dudas importante. Cuando tomamos la decisión de comprar la Planta Hormigonera era para esto, lo pensamos porque era una necesidad. Había que tomar esa decisión, el año pasado lo teníamos previsto pero la pandemia no lo posibilitó. Este año lo venimos hablando con los centros vecinales, empezamos el lunes con esta obra que barrio Independencia esperó toda la vida. El año anterior lo hicimos en Dos Hermanos. Y próximamente será en barrio 20 de Junio y el Magdalena I y 9 de Septiembre. Esto sumado a los cruces de vías cuando retome todo el personal municipal que hoy no puede estar por ser personal de riesgo.

- ¿Cuál es la situación con el loteo ‘Lo tengo’?

Cuando se tomó la decisión de llevar el programa a este terreno que es de todos los vecinos era con un monto de 19,5 millones de pesos. Se empezó con cordón cuneta, luz y agua, pero le incorporamos cloaca. Es el único Lo Tengo de toda la provincia con cloaca. El tema es que con la inflación los precios subieron y cuando licitamos la luz quedaron desiertas dos licitaciones y no se presentaba ninguna empresa. Luego vino la pandemia. Pero la decisión es entregar esos lotes, pero para eso hay que hacer un aporte de 14 millones de pesos extra, porque la obra se encareció, y eso sale del dinero de la gente de San Francisco. Es decisión terminarlo y entregarlo.

- ¿Qué piensa para la Tecnoteca?

Estoy esperando la entrega del edificio a fin de mes o inicios de abril abril. No va a ser un edificio fantasma; vamos a hacer un trabajo en cultura y desarrollo. Lo primero que haremos es dotarlo de internet. Soy el primero que quiero que me lo den, pero falta un detalle en la obra de electricidad.