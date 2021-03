Control de tránsito en barrio Catedral: retuvieron 20 motos y un remis

Se realizó en la jornada de ayer en intersección de Juan B. Justo y López y Planes. La mayoría de los conductores no presentaba la documentación exigida para circular, ni el casco reglamentario, entre otras cosas.

En la tarde de ayer, inspectores de la Dirección de Policía Municipal, realizaron un nuevo operativos de control de tránsito, en esta oportunidad en un sector de barrio Catedral, que tuvo como resultado el secuestro de 20 motocicletas y un remis.

El operativo se realizó en intersección de avenida Juan B. Justo con López y Planes de barrio Catedral. Los inspectores municipales contaron con la colaboración de oficiales de la Policía Federal y de la provincia de Córdoba.

Los inspectores procedieron a la detención y posterior secuestro de 20 motocicletas, por no que sus conductores carecían de la documentación exigida para circular, no llevaban el casco reglamentario y falta de chapas patentes. Además, fue retenido un remis por no contar con la habilitación municipal correspondiente.

En ese marco, dos de las motocicletas secuestradas tenían colocados caños de escapes antirreglamentarios en contradicción con lo establecido en el art 95° del Código de Faltas Municipal Ordenanza N° 6428.