En vivo online: Atlético Rafaela vs. Villa Dálmine por la Primera Nacional

Atlético de Rafaela recibirá hoy a Villa Dálmine en el inicio de la la 2° fecha del torneo de la Primera Nacional, en un partido que comenzará a las 17:10 en el estadio Nuevo Monumental y que será dirigido por el árbitro Andrés Gariano.

Luego de la derrota 4-2 en el debut ante San Martín de San Juan, los santafesinos irán con dos cambios en el once inicial. Una de las variantes es obligada por la suspensión de Guillermo Sara, informado por haber insultado al árbitro en Cuyo, por lo que Nahuel Pezzini se calzará los guantes.

En tanto, Gastón Tellechea se ganó un lugar en la zaga en reemplazo de Tomás Baroni.

Cabe remarcar que en el banco estará sentado nuevamente Félix Benito, ya que Walter Otta continúa recuperándose de un problema cardíaco.

Por una victoria

Luego de conseguir un punto en su estreno como local en el campeonato, Villa Dálmine tiene la premisa de obtener la primera alegría del torneo.

Para este encuentro Felipe De La Riva no confirmó los once que saldrán desde el inicio pero habría dos variantes: Franco Flores por Maximiliano Polacchi y Laureano Tello en lugar de Cristian Ojeda, que no se encuentra en óptimas condiciones desde lo físico.

Probables formaciones

Atlético Rafaela: Pezzini; Cristian Chimino, Tellechea, Cristian González, Brian Calderara; Ayrton Portillo, Emiliano Romero, Facundo Soloa, Emanuel Molina; Guillermo Funes y Claudio Bieler.

Villa Dálmine: Emanuel Bilbao; Franco Flores, Santiago Moyano, Rodrigo Cáseres, Zaid Romero; Laureano Tello, Leandro Larrea, Ataliva Schweizer, Marcos Sánchez, Facundo Rizzi; y Sergio Sosa.

Estadio: Rafaela.

Hora: 17:10.

Con información de Solo Ascenso.