"Mi urgencia son los que no tienen casa, no acordar con los acreedores"

El presidente Alberto Fernández afirmó que su gobierno está empeñado en cumplir con la promesa de construir 260.000 viviendas en todo el país en tres años, lo que resta de su mandato. Fernández encabezó en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada el acto en el que se firmó un convenio con la CGT y la CTA para asignar 1.200 viviendas del programa "Procrear II Cogestión Local con Sindicatos". Las 1.200 viviendas se encuentran en la Ciudad de Buenos Aires, y en la provincia de Buenos Aires en los municipios de Ezeiza, La Matanza, San Miguel, San Nicolás, Lincoln, Bahía Blanca y Tandil.

El Presidente dijo que el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, interpretó lo que era una preocupación desde el primer día: que cada familia tenga un techo. "Sentía impotencia al ver casas maravillosas que habían sido construidas hasta 2015 y que razones inentendibles que no son otras que la miserabilidad política no habían sido entregadas a la gente", dijo el Presidente."Le dije a Jorge, metele pata y hagamos lo necesario para entregar esas casas y construir otras que hacen falta en gran cantidad. Y tuvo una gran idea de convocar a los representantes de los trabajadores para que nos ayuden a hacer llegar esas casas a a gente del trabajo que las necesita".

Fernández celebró que la CGT y la CTA estén juntas para trabajar por la gente, por los afiliados, por los trabajadores de todos los gremios. "Es un paso que estamos dando, muy importante. Porque darle una casa a una familia es darle tranquilidad. Ellos hacen el esfuerzo de pagar y nosotros el que tenemos que hacer para lograr dar la vivienda", analizó el jefe de Estado.

El mandatario ratificó que el Gobierno avanzará en el plan para construir 260.000 viviendas en tres años, con un costo total de unos 10.000 millones de dólares. “Eso es la cuarta parte de la deuda que otros tomaron irresponsablemente con el Fondo Monetario Internacional en un año. Con la mitad de lo que deberíamos pagarle el año que viene al Fondo podemos construir 260.000 viviendas", dijo.

El jefe de Estado cuestionó "la irresponsabilidad" con la que el ex presidente Mauricio Macri tomó el empréstito y los "costos sociales" que eso conlleva, porque hay dinero que está destinado a salir de la Argentina "postergando el futuro de argentinos". "Cuando me apuran a renegociar con el Fondo, yo digo: mi urgencia son los que no tienen casa, son los que no tienen trabajo y los que han caído en el pozo de la pobreza. Esa es mi mayor urgencia, no acordar con los acreedores", dijo.

Fernández aseguró que él quiere acordar con cada uno de los acreedores del país, pero en términos que no posterguen a los argentinos y pidió que cada uno asuma la responsabilidad que le cabe. "Porque prestarle semejante cantidad de plata a un país que estaba en default y a pagar en tres años, hay responsabilidad por todos lados", dijo.

El Presidente dijo que su gobierno está "empeñado en cumplir con la meta de construir las 260.000 viviendas en todo el país en tres años". "Lo que siempre busco es que cada argentino pueda encontrar su modo de progresa en el mismo lugar donde nació, que no tenga necesidad de emigrar sino que allí pueda vivir feliz. Ese es el país que le debemos a nuestros hijos", dijo el mandatario.

El mandatario estuvo acompañado por Jorge Ferraresi; el intendente de La Matanza, Fernándo Espinoza; y los secretarios generales de la CGT, Héctor Daer, y de la CTA, Hugo Yasky.