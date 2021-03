Murió Tiziana Montero, la adolescente baleada en la cabeza

Tiziana Montero (16) murió después de agonizar durante dos días tras ser baleada en la cabeza en la madrugada del domingo en la puerta de su casa de barrio Ciudad Evita, informó esta tarde el portal de Córdoba El Doce.

Se encontraba internada en coma y con respirador en el Hospital Urgencias. Tenía un daño cerebral irreversible y no podía ser operada debido a que la bala había quedado alojada en el cráneo.

Según detalló la jefa de guardia, Andrea Volkelis, a El Doce, el proyectil se encontraba en el nivel del cerebelo: "La causa es por muerte encfálica".

Este martes, detuvieron a una pareja de jóvenes acusadas de homicidio en grado de tentativa, carátula que cambiará tras confirmarse el fallecimiento de la víctima. La fiscal María Eugenia Pérez Moreno investiga el hecho.

El caso

La adolescente se encontraba con su novio en la puerta de su casa cuando los agresores los sorprendieron al llegar en moto. Según relató a este medio Gabriel, el papá de Tiziana, fueron a buscarlos para tomar represalia tras protagonizar una pelea en otro domicilio.

“Mi hija y el novio se fueron y ya estaban en la puerta de mi casa. Ahí llegó el otro chico acompañado por una chica. Ella sacó el arma y disparó. Parece que la bala era para él, pero le dio a Tiziana en la frente”, contó el hombre profundamente conmovido.

Pedido de padre

El papá de la joven subió previamente un video en las redes sociales en el que dijo que lo que ocurrió en el hecho fue "dilema" y le pidió a los jóvenes que le haga "caso a sus padres cuando les dice que algo es malo, que algo es negativo".

“Ustedes se divierten de manera muy diferente. Tiene un concepto muy errado de lo que es divertirse. Pareciera que si no hay alcohol, si no corren drogas o no hay peleas, para ustedes no hay diversión si no está todo eso”, añadió Montero.

En ese sentido instó a los jóvenes a “divertirse sanamente y que no tengan que estar en el lugar de mi hija. Los queremos todos los días en nuestras casas”, sostuvo.