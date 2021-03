Hoy puede ser un gran día: Sportivo Belgrano va por la hazaña ante Racing Club de Avellaneda

Después de casi un año de espera finalmente llegó el día y este miércoles por la tarde Sportivo Belgrano enfrentará a Racing Club de Avellaneda por los 32avos de final de la Copa Argentina. Será a partir de las 19.25 en cancha de Arsenal de Sarandí y con arbitraje de Nazareno Arasa.

Se trata de un partido histórico para la "verde" donde volverá a enfrentar a uno de los cinco grandes del fútbol argentino, pero tal como lo adelantó su entrenador no irán de paseo a Buenos Aires. Sportivo lleva unas cinco semanas de pretemporada -más algunos amistosos- que le sirvió para aceitar el equipo y el estilo de juego que pretende el entrenador; y precisamente no será salir a resguardarse.

Sportivo tendrá una baja sensible -tras la lesión de Alderete- y Martelotto todavía no confirmó quien ocupará su lugar en el mediocampo, pero se presume que la decisión no sale de Aguirre o Núñez.

Muchos cambios en la Academia

Por el lado de Racing, el entrenador Juan Antonio Pizzi tiene serias preocupaciones para este partido porque, si bien después de la dolorosa derrota con River el equipo tuvo una seguidilla de dos victorias consecutivas, en los últimos días se confirmaron los casos positivos de Covid de Gabriel Arias, Carlos Alcaraz y Tiago Banega, a ellos se suman dos kinesiólogos y un preparador físico.

Pero como si fuera poco, Leonardo Sigali y Alexis Soto se recuperan de la misma enfermedad y tampoco podrían jugar. Además, se confirmó en la semana una lesión muscular de Nery Domínguez y hay jugadores que se recuperan del Covid o de otras lesiones y llegarán con los justo como: Marcelo Díaz, Lucas Orbán y Eugenio Mena además de Maximiliano Cuadra.

Previa

Sportivo Belgrano: Matías Quinteros; Emanuel Urquiza, Tomás Rossi, Mauro Orué y Osvaldo Arroyo; Alex Aguirre o Diego Núñez y Martín Argüello; Nicolás López Macri, Juan Pablo Francia y Román Strada; Ezequiel Gaviglio

Racing: Matías Tagliamonte; Fabricio Domínguez, Mauricio Martínez, Joaquín Novillo, Eugenio Mena; Tomás Chancalay, Aníbal Moreno, Kevin Gutiérrez, Matías Rojas; Enzo Copetti y Lorenzo Melgarejo. DT: Juan A. Pizzi

Árbitros: Nazareno Arasa A1: Andrés Barbieri A2: Iván Allende 4ºA: Gastón Suárez.

Hora: 19.25

Estadio: Julio Humberto Grondona (Arsenal)

TV: TyC Sports