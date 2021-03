"No vamos a modificar nuestras formas"

"El plantel no está cerrado" Consultado sobre la posibilidad de incorporar a un nuevo jugador, en lugar de Alderete que sufrió rotura de ligamentos y menisco la semana pasada, Martelotto explicó que lo sucedido "fue todo muy rápido, estábamos enfocados en el partido de Copa. Ahora evaluaremos, el plantel no está cerrado, tenemos que evaluar alternativas siempre teniendo presente el proyecto del club, las alternativas que tenemos en el equipo y los jóvenes, en base a eso decidiremos si es conveniente o no reforzar en esa zona o con las alternativas que tenemos consideramos que es suficiente, lo iremos evaluando, hoy es muy prematuro".