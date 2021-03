"Cuando se elige el camino de endeudarse, se quedan sin cloacas los vecinos de San Francisco", dijo Alberto Fernández

El presidente Alberto Fernández defendió hoy la inversión en obra pública que realiza el Estado nacional y mencionó a San Francisco como uno de los lugares donde se destacó esa inversión, con la inauguración de la Planta Depuradora de líquidos cloacales. Asimismo, cuestionó a la gestión macrista por el endeudamiento "a costa de los argentinos".

Fernández encabezó en el partido bonaerense de Almirante Brown el acto de presentación de las primeras 1.000 obras públicas que ya se encuentran en ejecución en todo el país y cuestionó a quienes eligieron "el camino fácil de endeudarse y olvidarse de la gente". En ese sentido, mencionó a San Francisco, entre otros lugares, como un ejemplo de esas inversiones que contrapuso a un modelo de endeudamiento.

Cabe recordar que la construcción de esta planta comenzó en el año 2017, en la gestión presidencial de Mauricio Macri, y su finalización estaba prevista para fines de 2019 tras haberse ejecutado la mayor parte de la obra, pero finalmente se inauguró este lunes luego de que días atrás se anunciara el fin de los trabajos.

"Este año debimos pagarle a los acreedores privados 7.000 millones de dólares, es decir, el equivalente, casi, a todo lo que estamos invirtiendo en estas mil obras para que todos los argentinos se desarrollen”, aseguró el mandatario y dijo que “algunos eligen el camino fácil de endeudarse y olvidar a su gente, y nosotros elegimos el camino de pelear y discutir con los acreedores y darle seguridad y futuro a cada uno de los argentinos y las argentinas”.

"Se los digo en números para que todos tomen noción de cuánto nos posterga la deuda en que nos han metido", subrayó.

Sobre un nuevo acuerdo con el FMI, sostuvo: "Ahora todos están ansiosos por que arreglemos. Yo también estoy ansioso, lo que no voy a hacer es arreglar a costa de los argentinos. A costa de los argentinos hicieron ellos lo que hicieron, yo no lo voy a hacer. Cuando digo estas cosas no las digo para generar división, las digo para que tengamos memoria. Para que nos demos cuenta que cuando se elige el camino de endeudarse, esos vecinos de Hurlingham se quedan sin cloacas, los de Neuquén se quedan sin camino, también se quedan sin camino los de Misiones y también se quedan sin cloacas y tratamientos de efluentes los amigos y vecinos de San Francisco, Córdoba, y se quedan sin rutas esas comunidades de pueblos originarios. Para nosotros todos ellos son prioridad", dijo Fernández.

En el evento, en el que dejó inauguradas además 30 obras en 11 provincias por una inversión de 9.772 millones de pesos, el mandatario estuvo acompañado por el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof; el intendente Mariano Cascallares, y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.

Desde San Francisco, en teleconferencia, participó el intendente Ignacio García Aresca, acompañado por el vicegobernador de Córdoba Manuel Calvo, y el secretario de Obras Públicas de la Nación, Martín Gill.