Trabaja con el celular, se lo robaron y pide ayuda para recuperarlo

Se trata de una joven de 25 años, que fue víctima de un robo en su local de barrio Sarmiento este viernes. "Si no tuviera un local y no me manejara por las redes sociales no me hubiese comprado un celular de alta gama", lamentó. Ofrece recompensa.

Una joven de 25 años fue víctima del robo de su celular mientras atendía su negocio, un showroom de ropa ubicado sobre Salta al 800, en barrio Sarmiento. El hecho ocurrió ayer, cerca de las 17.50.

Stefania Capello, la víctima, dialogó con El Periódico y explicó cómo fue lo ocurrido. Aseguró que el teléfono móvil es su herramienta de trabajo, ya que mediante el mismo promociona a través de las redes sociales los productos que vende. Por ese motivo, ofreció recompensa para recuperarlo.

"Yo tengo un showroom en mi propia casa. Todos los días abro a las cinco de la tarde, me atrasé por unos trámites, entonces abrí a las cinco y media. Siempre saco un pizarrón y plantas para llamar la atención de que ahí hay un negocio de ropa, dejo ventanas y puertas abiertas. Esa es mi vidriera, porque la gente pasa, ve que hay ropa y frena. Los mayores ingresos que tengo es por la gente que me ve en Instagram. Me manejo mucho por ahí. A esa hora siempre estoy tranquila, porque al frente siempre están los vecinos afuera tomando mates, más que todo un viernes a la tarde, que hay movimiento. En la esquina también hay un local de hacer años, es un barrio tranquilo", comentó.

La joven agregó que en un momento de descuido, se dirigió a la cocina, separada del showroom por una cortina, para dejar su cartera, por cuestiones de espacio y seguridad. En ese momento ocurrió el robo.

"En ese segundo en que llevo la cartera, vuelvo a buscar el celular, porque es lo que estaba usando para poner que ya estaba abierto, subir un par de historias de ropa, filmar el local y contestar mensajes, veo que no estaba en el mostrador. No lo suelto en ningún momento, menos cuando estoy atendiendo, salvo que venga gente y obviamente lo tengo conmigo. Me vuelvo a donde dejé mi cartera, tampoco, Me quedé pensando, miro por todos lados y no estaba y ahí caí que me lo habían sacado, que habían entrado", contó.

Tras consultar a los vecinos, que aparentemente vieron a los delincuentes pero no sospecharon del robo, llamó a la Policía, quien se encuentra investigando el hecho. "Quisimos rastrear mi celular, me mandaron a jefatura y con la Federal y ellos están intentando rastrearlo. Hice la denuncia, ahora la Policía va a ir a buscar copia de las filmaciones de las cámaras del lugar y vamos a ver si se pueden rastrear rostros".

El teléfono robado es un Samsung A71 negro, que la joven adquirió a fines de enero. "Tenía un J7. Si yo no tuviera un local y no me manejara por las redes sociales no me hubiese comprado un celular de alta gama, pero como necesitaba algo con determinadas características como estabilizador de video, memoria, alto RAM, calidad de fotos, rapidez para usar aplicaciones y demás, lo compré. Me informé muy bien para comprar este celular. Pasé a este porque tenía que mejorar la calidad de mis fotos y me pasó esto, que no me lo esperaba sinceramente tan pronto", lamentó.

Para aportar información se puede llamar al teléfono (03564) 15358794.