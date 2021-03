Miralo en vivo: Belgrano recibe a Tigre por la Primera Nacional

Belgrano vs. Tigre - Primera Nacional - EN HD

Belgrano comenzará su campaña en el nuevo torneo de la Primera Nacional este sábado cuando reciba a Tigre, en un partido por la primera fecha que se jugará en el Gigante de Alberdi a partir de las 21.15, con el arbitraje de Emanuel Ejarque y transmisión de TyC Sports.

Después de la frustración del torneo anterior, el Pirata volverá al ruedo y será en el partido de la fecha frente al Matador de Victoria.

En lo que será el debut de Alejandro Orfila como DT del Celeste, el Chano declaró en la semana que ya tenía el equipo en mente. Si bien no lo confirmó, se estima que el entrenador utilizaría varios refuerzos.

La intención del Pirata es armar un equipo competitivo y que tenga nombre de pesos para aportar la jerarquía dentro de la cancha. A su vez, el técnico buscará apostar a un buen juego y atacar a Tigre lo más posible.

Fuera de casa

Con seis refuerzos ya oficializados y a la espera de llegada de un arquero, el Matador buscará arrancar con el pie derecho una zona que lo tendrá como uno de los candidatos junto con Belgrano, justamente su rival.

Si bien el entrenador no dejó trascender el posible equipo, Martínez deberá hacer un cambio obligado por lesión: Ijiel Protti no viaja a Córdoba por el esguince sufrido en su tobillo (del cual todavía no se recuperó) y en su lugar aparece la variante de Cavallaro, Becker o González Metilli.

El resto de los once probablemente sean los mismos que vienen disputando los amistosos.

Probables formaciones

Belgrano: Nahuel Losada; Juan Barinaga, Diego Novaretti, Nahuel Tecilla, Axel Ochoa; Tomás Asprea, Hernán Bernardello, Mariano Miño; Juan Pablo Ruiz Gómez, Pablo Vegetti, y Facundo Heredia.

Tigre: Zenobio; Compagnucci, Alarcon, Luciatti, Prieto; Zabala, Prédiger, Menossi; Cavallaro o Becker; Enzo Díaz y Tomás Fernández.

Hora: 21:15.

Con información de Solo Ascenso.