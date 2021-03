Seis testimonios de los más 70 tras la vacunación

En la tarde de este viernes la Municipalidad de San Francisco realizaba el cuarto operativo de vacunación contra la Covid-19 en el Superdomo. En esta oportunidad fue el turno de los vecinos mayores de 70 años.

Mientras se preveía colocar más de 800 dosis de la vacuna Sputnik V, a primera hora ya había alrededor de 200 personas mayores de 70 años a la espera de la inoculación.

El Periódico dialogó con vecinos mayores de 70 años tras inocularse y la mayoría coincidió en que no tuvieron dolor y que la vacunación se dio en un marco organizado con bastante agilidad.

Magdalena de 94 años de barrio Roca sostuvo que “no sentí nada, era una aguja chiquita. Ahora estoy bien, esperemos seguir así. Es un paso adelante”.

Por su parte, Juan Carlos (75) de barrio Independencia, comentó: “Dolió un poquito el pinchazo pero nada más, hice el reposo un ratito pero hasta ahora todo bien. Esperaba poder vacunarme, durante la cuarentena pasé bastante tiempo encerrado y esta es una posibilidad para poder andar un poquito más sueltos y con seguridad”.

Luego, Marta (71) de La Florida, aseguró que “salió todo bien, una atención bárbara no me puedo quejar, no me dolió nada”. Según la mujer, tenía muchas esperanzas para poder vacunarse y “estar más tranquila”.

También se inoculó contra el Covid-19, un reconocido artista de la ciudad, José Cerutti (90) alias Roberto Landó en los escenarios, cantante de tango de amplia trayectoria. “No dolió absolutamente nada, fue todo bastante rápido, pensé que iba a demorar más”, dijo entre sonrisas. Y agregó: “Efectos secundarios no tuve, habrá que esperar, esperemos que todo vaya bien. Estaba esperando poder vacunarme aunque de cualquier manera hay que seguir cuidándose”.

Mientras tanto, Gladys (78), vecina de barrio Roca expresó que “lógicamente que se esperaba porque es una tranquilidad más para nosotros los mayores. Fue muy buena la atención y muy rápida”.

Por último, Mari (82) de barrio Roca, reconoció que “primero tenía miedo, tenía dudas, pero me puse a mirar, a investigar y no había que tenerle miedo. No tuve molestias, ni el pinchazo sentí, muy amorosas las chicas que me atendieron”.

“Esto trae más tranquilidad, me siento protegida y dentro de 21 días tengo que volver por la segunda dosis. Fue todo rapidísimo, creo que hice trampa y me colé”, dijo entre risas mientras se retiraba con su carnet de vacunación.