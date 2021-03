Coronavirus en San Francisco: personas entre 20 y 40 años, los más afectados en la actualidad

La curva de nuevos casos reportados de coronavirus en San Francisco corresponde a una franja etaria que oscila entre los 20 y 40 años, según informó el director del Hospital Iturraspe y titular del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) Regional, Valentín Vicente.

“El promedio de edad de los casos de los últimos meses corresponde a jóvenes fundamentalmente. El promedio, aunque puede haber personas de mayor o menor edad, oscila entre los 20 y los 40 años aproximadamente, y es la población más afectada en la actualidad”, comentó Vicente mientras se encontraba en el operativo de vacunación contra el Covid 19 realizado en el Superdomo de San Francisco.

Según el profesional de la salud, esta variante se desprende de una suma de factores, entre ellos mayores reuniones sociales, cierto relajamiento en las medidas de prevención, entre otras-, aunque resaltó que “afortunadamente los casos no son tantos porque vemos que la gente está circulando, se reúne, a veces se cuidan los protocolos y otras no y no lo vemos reflejados en números altos de contagios”.

Por esta razón es que refirió que la situación sanitaria en San Francisco “sigue tranquila”. “Hemos notado un pequeño incremento en la internación producto de pacientes de la zona-señaló-, no tanto de la ciudad de San Francisco. Eso obviamente nos tiene ocupados, con cada uno de los comités de crisis de las localidades afectadas para extremar las medidas de seguridad y aislamiento”.

[AHORA] Se realiza un nuevo operativo de vacunación contra el Covid-19 en el Superdomo. Desde las 18 se inocula a docentes menores de 60 años notificados y a partir de las 19, a personal de salud también previamente notificado. Publicado por El Periódico en Miércoles, 10 de marzo de 2021

Segunda ola

Si bien Vicente insistió en que la situación en San Francisco “está controlada”, admitió que la cantidad de casos diarios oscila entre los 10 y los 20 nuevos positivos. “Hay días que puede haber un poco más de casos, sobre todo tuvimos aumentos cuando regresaron contingentes de vacaciones. Peso ese incremento de casos tomados a tiempo, sobre todo cuando van ingresando a la ciudad, no se corre el riesgo de que se multipliquen”, expresó.

Consultado sobre la situación de algunas localidades de la provincia que tuvieron que retroceder de fase, Vicente dijo que por el momento “eso no va a pasar”, aunque pronosticó que “desgraciadamente esperamos para los próximos meses un aumento en los casos y la posibilidad de una segunda ola que la está teniendo Europa y otros países del continente, como Brasil. Así que estamos tratando de extremar las medidas, sabemos que vamos a tener casos, desgraciadamente vamos a tener un aumento significativo, pero esperamos que sea memos importante y con la posibilidad de la vacunación, no tener tantas víctimas fatales como hemos tenido el año anterior”.

Para Vicente, “esta campaña de vacunación es la forma más importante que tenemos de mitigar esta enfermedad”, cerró.