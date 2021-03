Beatriz Sarlo se retractó de sus dichos: "Me autocritico fuertemente, no debí decir por debajo de la mesa"

La escritora y ensayista Beatriz Sarlo quedó envuelta en una fuerte controversia tras los dichos semanas atrás en televisión de que había recibido una vacuna "por debajo de la mesa" y sobre los cuales se conoció que trataba de una campaña de concientización pública que finalmente no se llevó a cabo.

Tras presentarse este miércoles en la Justicia por sus declaraciones, la escritora se retractó y aseguró que no debió decir que la propuesta de vacunación contra el coronavirus que recibió fue "por debajo de la mesa" y le pidió disculpas a "la Provincia" de Buenos Aires por haber utilizado "mal" la expresión, en lo que dijo fue "una desdichada metáfora".

“Me autocritico fuertemente, no debí decir por 'debajo de la mesa'”, afirmó la ensayista y agregó: “Que me disculpe la Provincia --de Buenos Aires-- por utilizar mal la expresión”.

Durante una entrevista en Radio Con Vos, Sarlo explicó que desconocía que el gobierno de Axel Kicillof estaba armando una campaña de promoción con famosos, deportistas y referentes de la cultura para concientizar acerca de la importancia de aplicarse la vacuna contra la covid-19. Sarlo recordó que el comentario le llegó del editor de Siglo XXI, Carlos Díaz, y que lo interpretó como un hecho que "ocurre en una esfera semiprivada" y por eso lo definió como algo "que se pone debajo de la mesa".

En ese sentido, señaló que no ratifica que haya sido "por debajo de la mesa", pero remarcó que no le llegó "con las formas que tiene que ser una campaña pública".

“Si voy a participar en algo necesito saber quiénes otros van a participar. Nunca pongo mi firma, mucho menos mi cara. ¿Por qué Provincia está reclutando intelectuales porteños? El único nombre era yo. No estaban los otros nombres”, indicó a modo de justificación por la polémica desatada.

Sin embargo, las declaraciones de Sarlo fueron tituladas por numerosos medios de comunicación afines a la oposición política al Gobierno nacional como un ofrecimiento "vip" de parte de Soledad Querehilac, esposa del gobernador bonaerense Axel Kicillof, lo que originó una fuerte polémica y la desmentida tanto tanto del mandatario como de su esposa, además de otros involucrados.

Ante la Justicia

La semana pasada, la jueza María Eugenia Capuchetti dispuso que Sarlo brindara declaración testimonial en la causa que investiga el posible desvío de vacunas contra el coronavirus, a raíz de que la escritora había relatado en televisión que le habían ofrecido inocularse cuando -según criterios epidemiológicos- aún no le correspondía.

Según relató la académica, había recibido una propuesta por parte de su editor, quien fue contactado por la esposa del gobernador Axel Kicillof, para vacunarse con el objetivo de contrarrestar la campaña antivacunas y generar confianza en la población.

"El ofrecimiento fue a fines de enero por intermedio de mi editor de Siglo XXI, Carlos Díaz. Por lo que yo entendí, desde provincia de Buenos Aires estaban vacunando para lograr fotos que persuadieran a la gente", declaró Sarlo ante Capuchetti y el fiscal Eduardo Taiano.

Desmentida

En primer lugar, el Gobierno bonaerense desmintió haberle ofrecido vacunarse "antes de tiempo o sin esperar el turno", y precisó que, al comienzo de la campaña de inmunización, se la había invitado a participar de una cruzada de concientización para contrarrestar la campaña de desprestigio que por entonces impulsaban "parte de los medios y algunos sectores de la oposición".

El gobernador Axel Kicillof negó hoy que su esposa le haya ofrecido una vacuna contra el coronavirus a la escritora y aclaró que sólo se la invitó a participar de una acción colectiva de concientización que pretendía contrarrestar la campaña de desprestigio hacia la vacuna que impulsaban, en enero, dirigentes de la oposición y algunos medios.

"Mi esposa (por Soledad Quereilhac) no ofrece vacunas, no se vacunó nadie de mi familia. Lo que titulan algunos medios es mentira y una campaña horrible y de odio hacia mi familia", cuestionó el mandatario.

En declaraciones a TN, Kicillof detalló que después de participar de un acto con el Presidente "vi que habían títulos que decían que a Sarlo se le ofreció una vacuna por abajo de la mesa: es una campaña de desprestigio a mi esposa, porque nadie ofreció eso".

El gobernador recordó que, en enero, en Villa Gesell anunció el inicio de una campaña denominada "Yo pongo el hombro" para sumar personalidades que se vacunarían en público para transmitir confianza a la sociedad y contrarrestar "el desprestigio a la vacuna que impulsaba una parte de la oposición".

"Lo anuncie en una conferencia. Fue bien pública y dije que destinaría cien vacunas porque la idea era que se vacunaran para terminar con ese tremendo trabajo de desprestigio", subrayó.

Y detalló que en aquel momento, con la idea de motorizar la iniciativa, contactó "al director de la editorial en la que se publican mis libros (por editorial Siglo XXI) y el editor (Carlos Díaz) le mando un mail a Sarlo para invitarla a la campaña, porque es conocida y opuesta al gobierno".

"No fue mi esposa la que contactó a Sarlo porque no es su amiga. No le ofrecieron algo turbio ni por debajo de la mesa", puntualizó y luego aseguró que aquella campaña de concientización finalmente no se concretó, ya que la revista científica británica The Lancet publicó los resultados de los ensayos clínicos de la vacuna.

Más respuestas

La doctora en letras Soledad Quereilhac aseguró hoy que ella "no tiene la potestad de ofrecer vacunas a nadie" y acusó a la escritora Beatriz Sarlo de "sobreactuar honestidad" y de "cacarear mentiras en los medios".

En un largo mensaje compartido desde su perfil de Facebook, remarcó que "no es funcionaria del gobierno de la provincia de Buenos Aires" y reveló que ella "no fue vacunada aún", por lo que está esperando su turno "como todo el mundo".

"Ni mi madre, ni mi suegra, ni ningún familiar ni amiga o amigo cercano recibió tampoco la vacuna. Todxs están esperando su turno, como corresponde", agregó Quereilhac, quien luego subrayó: "No fomentamos ni participamos de ningún privilegio ni de ningún trato 'vip'".

Así desmintió lo que Sarlo había afirmado por la mañana en su declaración como testigo en el juzgado federal de María Eugenia Capuchetti y ante el fiscal Eduardo Taiano.

Finalmente, el director de la editorial Siglo XXI, el editor Carlos Díaz, explicó hoy que "jamás" se le "cruzó por la cabeza" que la escritora Beatriz Sarlo pudiera tomar la invitación a formar parte de una campaña pública para generar confianza en la vacuna Sputnik V como una convocatoria a inocularse contra el coronavirus "por debajo de la mesa", tal como ella expresara en medios de comunicación.

Díaz formuló una manifestación espontánea por escrito en el día de hoy y ante el juzgado federal a cargo de la jueza Capuchetti luego de enterarse a través de los medios que Sarlo había declarado hoy, ante ese mismo juzgado, que él la había contactado para consultarla si quería formar parte de una campaña que promovería el Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

"Cuando leí que Beatriz Sarlo había comentado que había recibido una oferta para vacunarse 'abajo de la mesa' jamás se me cruzó por la cabeza que pudiera estar refiriéndose a nuestro intercambio", remarcó el editor en la presentación por escrito, en la que además acompañó los correos electrónicos que mantuvo con la escritora, de los que se desprende que no había ninguna propuesta ilegal.

