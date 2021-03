El nuevo torneo de Baby Fútbol llevará el nombre de Víctor "Vitino" Lovera

La Liga de Baby Fútbol informó este lunes que el nuevo torneo llevará el nombre de Víctor "Vitino" Lovera, incansable colaborador del club Belgrano que falleció en julio de 2020 y sin lugar a dudas dejó una huella en fútbol infantil local.

En ese marco, la institución también informó cambios en el fixture de la competencia como así también cambios en los horarios de disputa de uno de los partidos.

El certamen iniciará el próximo viernes por la tarde y tendrá su acto inaugural en cancha de General Savio a partir de las 18.30. Además, cabe recordar que los encuentros se disputarán bajo los protocolos ya aprobados y puestos en práctica en amistosos desarrollados durante el verano de este año.

La acción comenzará a partir de las 19 horas del viernes con los partidos de las categorías 2014, 2013 y 2008. En tanto, el sábado a partir de las 16 lo harán categorías 2012, 2011, 2010 y 2009.

1ª fecha

Belgrano vs DMD Freyre

2 de Abril vs Deportivo Oeste

Los Albos vs Dep. El Trébol (El Tío) (*)

Gral. Savio vs Tiro Y Gimnasia

Barrio Jardín vs Tarzanito

Barrio Cabrera vs Deportivo Sebastián

Infantil Xeneize vs Deportivo Norte

CDyC Faisán vs Estrella del Sur

CD River vs Los Andes

Libre: Deportivo Josefina

(*) Los partidos entre Los Albos y El Trébol se jugarán el sábado

Foto de portada: Promesas del Fútbol