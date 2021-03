Este miércoles y viernes habrá dos nuevos operativos de vacunación

Este martes, la Municipalidad de San Francisco, a través de la Secretaría de Salud, informó cómo seguirá el operativo de vacunación contra la Covid-19 en San Francisco.

Así, indicaron que mañana miércoles se vacunará a docentes y personal de salud mientras que mayores de 70 años serán inoculados el viernes. Los procedimientos tendrán lugar en el Superdomo.

Al respecto, Fernando Giacomino, secretario de Salud, informó: "Mañana se va a hacer un operativo en el Superdomo donde se va a estar vacunando a docentes y a personal de la salud. En esta ocasión, a algunas personas que son administrativas de clínicas o algunos que han quedado sin vacunar".

Seguidamente, informó que las personas que ya hayan sido vacunadas y padezcan efectos adversos deberán comunicarlos a través del 107. Para mañana está previsto colocar 579 dosis de la vacuna Sinopharm.

En tanto, también se refirió al otro operativo, previsto para el viernes próximo, también para quienes ya recibieron el turno: "También se va a estar realizando otro operativo el viernes, acá para mayores de 70 años, que son 850 dosis. Las personas mayores de 70 años de la A a la G inclusive en su apellido que vayan a la 18 con la misma modalidad de la vez pasada. Y de la H hacia la Z vayan después de las 19.30 para organizar mitad y mitad. Para aquellas personas que no puedan trasladarse por sí solas, va a haber un puesto para vacunar en la calle, frente al Superdomo. Aquellas personas que puedan entrar al Superdomo, va a estar todo dispuesto para realizar el operativo".

Respetar los turnos

Giacomino recomendó respetar los turnos: "Por favor queremos recomendarles que cumplan con el turno de la vacuna. Los adultos mayores, cuando fueron convocados, cumplieron en un 95%. Los docentes y personal de la salud no cumplen con el turno y nosotros por Ministerio no podemos guardar las dosis de vacunas. Es muy importante que si reciben el turno para el miércoles, como nosotros tenemos que organizar todo el operativo, concurran a vacunarse cuando les llega el turno".

"Si están de viaje y les llegó justo el turno uno o dos días se puede, pero no puedo guardar las dosis de vacunas. Para el viernes tenemos 850 dosis que son para adultos mayores que son de Sputnik V, que van en freezer a menos de 18 grados. Por ende tenemos que vacunar a todas las personas que están inscriptas ese mismo día. Y las personas menores de 60 años, personal de salud y/o docentes, van a estar siendo vacunados con Sinopharm, que es para menores de 60 años, pero por favor cumplan con el turno", insistió.

Y agregó: "El viernes teníamos 509 personas anotadas y todavía hoy estamos vacunando, porque 200 personas no acudieron a su turno. Entonces si lo van a rechazar, porque no quieren vacunarse, avisen. Pero después tenemos muchas complicaciones porque tenemos que guardar vacunas y no es lo que nos pide el Ministerio de Salud. Hay gente que quiere vacunarse y hay gente a la que le llega el turno y no quiere vacunarse, entonces avisen, si van a rechazarla llamen al CIDI y digan que no quieren la vacuna".

Más detalles

Giacomino sostuvo que aquellos docentes que han recibido su notificación a través del CIDI, que tienen menos de 60 años, mañana van a estar vacunándose desde las 18. Personal de salud que ha recibido también su notificación por CIDI estará siendo inoculado después de las 19. Mañana no habrá puestos de vacunación en la calle, sólo adentro, a diferencia del viernes, que sí habrá puestos en la calle.

"Lo que son médicos, enfermeros, odontólogos, bioquímicos y muchos otros profesionales, se estuvieron vacunando ya y creería que están en alrededor del del 90 y 95 por ciento. El resto al que se está llamando ahora, son administrativos de clínicas, personal de mucamas y otros que componen el gran componente de personal de salud. Toda esta semana, con el remanente que quedó del viernes, también estuvimos vacunando a personal de salud que quedó sin incluirse en el CIDI, o no los han llamado, o a lo mejor están incluidos en CIDI pero en esta oportunidad no les tocó. Con ese remanente de vacunas se fue vacunando. Hoy hay odontólogos, bioquímicos, médicos, que han quedado y que se están terminando de vacunar. Lo importante es que concurran al turno", finalizó el secretario de Salud.