Con elogios a la gestión de Aresca, Mosquera entregó móvil para Seguridad Ciudadana

La ciudad de San Francisco recibió este martes un nuevo móvil para Seguridad Ciudadana, tras la visita del ministro de Seguridad de la provincia, Alfonso Mosquera, quien arribó junto a la jefa de Policía de Córdoba, Liliana Rita Zarate Belletti. Además, hicieron entrega al ETER de un desfibrilador.

La llegada del funcionario provincial y la jefa del cuerpo policial sirvió para que se reúna nuevamente en forma presencial el Consejo de Seguridad Interprovincial, que debido a la pandemia el año pasado solo realizó encuentros virtuales.

“Este año nos volvimos a juntar para nuestro proyecto en seguridad que es acompañado por el Gobierno provincial”, indicó el García Aresca, quien celebró que uno de los presupuestos más altos para este año a nivel provincial sea en materia de seguridad, lo que contempla a San Francisco.

A su momento, la jefa de Policía pidió a todo el personal formado de la Policía de Córdoba “el compromiso y la responsabilidad de dar lo mejor para esta ciudadanía. Contamos con los recursos logísticos, materiales y humanos para brindar tranquilidad y seguridad a la comunidad. Sin olvidar de reforzar la educación y el entrenamiento”.

Día de la Mujer

Con motivo de la conmemoración del Día de la Mujer, Balletti agradeció al Gobierno provincial por sus políticas de inclusión “que nos permite tener en distintos cargos a mujeres que trabajan a la par de sus compañeros, más allá de mi nombramiento, que puede ser quizá lo más visible, tenemos personal femenino que ocupa puestos de conducción”. Y anunció: “Vamos a aumentar el cupo de mujeres en la escuela de cadetes en los cargos de conducción y eso va a permitir una inclusión de género más amplia”.

Por su parte, Alfonso Mosquera volvió a reconocer la importancia del Consejo de Seguridad Interprovincial “que debiera ser modelo y espejo para muchas otras latitudes, no solo de la provincia sino del país”.

“Nos convoca hoy entregar un auto de Seguridad Ciudadana, que no es otra cosa que reafirmar el compromiso que el intendente Ignacio García Aresca tiene con la seguridad de su ciudad y de la región cuya influencia de San Francisco es decisiva. García Aresca haya sido el primer jefe comunal en advertir la necesidad de involucrarse decididamente en la seguridad pública. Por eso recuerdo que desde el primer momento nos comunicamos me dijiste cuáles eran tus planes, gestionaste en Buenos Aires para que llegara aquí la Policía Federal Argentina, gestionaste en mi despacho para que llegara el ETER y no solo eso, tu ciudad contribuye estratégicamente para que haya aquí una fuerte presencia de las fuerzas federales y provinciales”, destacó.

En cuanto a la entrega del nuevo vehículo, se trató del tercer auto de Seguridad Ciudadana para San Francisco y el número 180 en el territorio provincial.

“Indudablemente en estos tiempos que nos han tocado afrontar, en tiempos de pandemia, todos estos recursos fueron sumamente útiles para el control vehicular en los accesos a las localidades, para las medidas de seguridad sanitarias y vaya también en ese sentido, mi reconocimiento para la policía, para los bomberos y los funcionarios que trabajaron denodadamente en los ingresos a San Francisco”, sostuvo el ministro de Seguridad.