Nadadora del Sport se quedó con el primer lugar en la maratón acuática Villa Urquiza - Paraná

Vanina Guntero, nadadora de aguas abiertas del Sport Automóvil Club, participó este sábado de la maratón acuática Villa Urquiza - Paraná de 21 km logrando el primer puesto. Guntero participó en la categoría E (de 35 a 39 años) y realizó su recorrido en 2 horas y 43 minutos.

El evento estuvo organizado por Aguas Abiertas Río Paraná y del mismo participaron 44 nadadores.

Guntero, que no tiene mucha experiencia en natación de aguas abiertas ya que viene de otros deportes como el hockey y el vóley, se refirió a su participación en la competencia: "Fue una experiencia maravillosa, disfruté desde el primer segundo que nadé hasta el último. Hubo dos partes del recorrido en los cuales el oleaje era importante, parecía el efecto de estar dentro de un lavarropas, las olas golpeaban de un lado y del otro, fueron los más críticos si se quiere pero también los más emocionantes. Tratar de ir al compás de dichas olas fue la mejor estrategia y producía a su vez un conjunto de emociones espectaculares".

A la vez, agregó: "En este punto quiero destacar el gran equipo que me acompañó dentro del agua. En la embarcación iban Braulio (baqueano, muy conocedor del río) y Silvia Rodríguez (mi amiga y compañera de entrenamientos, quien me brindaba la hidratación y alentaba), en el kayak se encontraba Andrés Fasano (quien pertenece al grupo de Viviana Paiva, él estudio el recorrido, lo realizó previamente y me lo compartió para que yo también lo estudiara). Ellos fueron fundamentales, actuaron de forma correcta en los momentos que se necesitó, como por ejemplo, ya casi llegando a la meta una embarcación de otro nadador se me venía arriba, yo lo estaba viendo y decidí no dejar de nadar porque sabía que ellos se iban a encargar, y de hecho así fue".

Con Andrés Fasano, kayakista.

"Definitivamente nadar en aguas abiertas llegó a mi vida para quedarse, por ello quisiera expresar mi más sincero agradecimiento a mis entrenadores y compañeros/as del máster del Sport, a Viviana y a todos mis compañeros y compañeras del grupo en Paraná, al equipo que me acompañó en el recorrido, a aquellos amigos que me fueron a alentar, a mi marido y mi familia que me acompañan en todos los desafíos que se me ocurren. Valoro la predisposición y el esfuerzo que cada uno realizó para que llegue preparada de la mejor forma. Mi formación es la de un deporte en equipo, y este disfrute es especial porque hubo un gran equipo que me acompañó desde mis inicios", sumó.

Sobre su experiencia

Según contó, Guntero comenzó con las prácticas en el equipo de natación máster del Sport en septiembre de 2018 por medio de la entrenadora Sol Caset, a quien conocía de cuando practicaba vóley, quien la invitó a participar. Sus comienzos fueron sólo para hacer un poco de deporte. Sin embargo, en diciembre de ese mismo año, parte del grupo decidió participar de una maratón acuática y se enganchó con la idea. "De hecho, de jovencita veía los nadadores que lo hacían y me preguntaba qué se sentiría hacerlo. Fue así que hablando con mis entrenadores previamente decido participar de dos maratones acuáticas de 750 m en lagos, y hacerlo me cautivó. Nunca imaginé que la natación me iba atrapar de la forma que lo hizo", recordó.

Con Braulio y Silvia, miembros del equipo que la acompañó dentro del agua.

A finales del 2019, en busca de nuevas experiencias, se contactó con Viviana Paiva, quien es entrenadora en Paraná, para saber si había posibilidad de sumarse a sus entrenamientos en el río. "Es así que ella me recibe en el río la primera vez que me tiro, diciéndome 'tranquila, yo te acompaño', y al fin de semana siguiente ya estaba participando de la primera maratón en el Paraná en una distancia de 2 k. En el 2020, sólo llegué a participar del cruce del lago en Villa Rumipal de 1000 m y del Cruce de las Arañas en Diamante en la distancia de 4,5 k. De todas esas maratones, la mejor experiencia fue la del Cruce de las Arañas, por lo sabía que la próxima edición iba a querer participar de la distancia de 8 k y con ese objetivo comenzamos a entrenar apenas volvimos a la pileta luego de la cuarentena. Los entrenamientos básicamente eran cuatro veces por semana y el volumen e intensidad variaba según lo que indicaba mi entrenador, Orlando Olivero, y en concordancia con mis responsabilidades laborales. Este trabajo era complementado en el gimnasio con mi entrenador Esteban Bianchi", comentó.

"Es así que, prestando un poco de atención a la cantidad de metros que estaba realizando semanales es que se me ocurrió preguntarle a Orlando cuál era su opinión acerca de anotarme a la maratón de los 21 k. Fue así que luego de nadar los 8 k el 7 de febrero de este año, decidimos continuar un poquito más con ese nivel de entrenamientos para realizar los 21 k. A los mismos se le sumó el gran aporte de Viviana Paiva, quién también organizó entrenamientos en el río para que tanto mi compañera Marcela (de Paraná) y yo podamos aprovecharlos. Para este volumen de prácticas hubo que ajustar la calidad de la alimentación, algo que venía trabajando hace tiempo por inquietud personal y que tuve que continuar mejorando con el aporte de nutricionistas", finalizó.