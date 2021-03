Tres investigadoras de UTN reflexionan sobre los avances en materia de género en el ámbito científico

La ciencia y la igualdad de género son fundamentales para el desarrollo sostenible. Aun así, las mujeres siguen encontrando obstáculos en el campo de la ciencia: menos del 30% de investigadores científicos en el mundo son mujeres asegura la UNESCO.

Desde la entidad, sostienen que hacerle frente a los principales desafíos de la sociedad en los años venideros dependerá del aprovechamiento de todos los talentos. Y en esto, la diversidad en la investigación es importantísima para aportar nuevas perspectivas y creatividad.

Desde UTN San Francisco, tres investigadoras, Silvana Armando, Vanina Guntero y Micaela Mulassano, se refirieron a los estereotipos de género que, creen, aún perduran, y a los avances que hay en la materia. Las tres aseguran que sus experiencias fueron positivas, son optimistas y ven con buenos ojos el presente y el futuro de las mujeres en la investigación.

“Las mujeres en general somos proactivas, disciplinadas y nos comprometemos con las tareas”

Silvana Armando es Ingeniera en Sistemas de Información. Graduada de nuestra Facultad Regional, tuvo sus primeros inicios en la investigación como alumna, cuando comenzó a participar de algunos grupos. Luego, con título en mano, continuó por esa senda. “Fue a través de la invitación de docentes ya investigadores que van armando sus grupos de trabajo. Luego, cuando empecé a estudiar la Maestría en Calidad de Software que se dictaba en UTN San Francisco, armamos también otro grupo de Investigación, enfocado en las temáticas que nos unía. Igualmente, por cuestiones personales, no puedo en este momento dedicarle el tiempo que se merece, pero el camino es apasionante y te permite seguir aprendiendo sin límite, contó”.

Armando, que investiga sobre los modelos de calidad como soporte a los procesos y productos de software, y la utilización de herramientas de investigación operativa en esos procesos, aseguró que no se encontró con dificultades en el camino referidas a su género. En materia de oportunidades, por su parte, sostuvo que fueron las mismas que sus compañeros: integrar distintos equipos de trabajo, algunos de ellos multidisciplinarios, incursionar en la docencia, dictar cursos y tomar experiencia, entre otras cosas.

Consultada acerca de qué cree que le puede aportar la mujer a la investigación dijo: “Se dice que las mujeres somos especialistas en tareas de análisis, porque somos muy detallistas, y realmente creo que es así. Ese es un gran aporte en la investigación y para el conocimiento. En cuanto a formación, estamos igual, sólo que en experiencia laboral puede que estemos en desventaja porque muchas nos abocamos a la maternidad en algún momento de nuestras vidas, y resignamos de algunos trabajos, pero eso no nos hace menos responsables, ni nos debe dejar afuera de oportunidades laborales. Las mujeres en general somos proactivas, disciplinadas y nos comprometemos con las tareas que realizamos, características que se destacan en investigación”.

“Las oportunidades son las mismas para todos los géneros”

Vanina Guntero es ingeniera química egresada de UTN San Francisco y doctora en Ingeniería Química egresada de la UNL.

Su interés por la investigación llegó al finalizar la carrera ya que durante el cursado se dedicó a realizar gran cantidad de cursos para estar actualizada. Luego, buscando trabajo, ingresó a la docencia y también realizó prácticas en diferentes laboratorios. “A partir de ello me di cuenta que me gustaba preparar y dictar clases mientras que los trabajos en los laboratorios, si bien me agradaban, también me resultaban de cierta forma ‘monótonos’. Ya casi finalizando mi carrera de grado comencé a buscar alguna especialización y ahí surge la posibilidad de acceder a una beca para continuar con los estudios doctorales”, recordó.

Y agregó: “Personalmente considero que la etapa del posgrado ha sido muy fructífera, de muchos aprendizajes, y por cierto muy dinámica. Requirió de muchas energías y entrega, ya que la carrera se encontraba en otra ciudad. Haciendo memoria y recordando con cierta nostalgia, han sido cinco años de mi vida intensos, colmados de emociones de todo lo nuevo que iba descubriendo. Una vez finalizado el posgrado, me incorporé como docente – investigadora de esta casa de estudios. UTN San Francisco me abrazó desde muy jovencita, me transformó, me brindó la posibilidad de llevarle a mi familia el primer título universitario. Es así que el doctorado y el posterior trabajo como investigadora me brindó, y me brinda, la combinación exacta de docencia y laboratorio”.

Guntero, que destacó que hacer investigación empuja los límites del conocimiento científico en terrenos aún no explorados, se encuentra trabajando actualmente en el desarrollo de novedosos diseños de nanoemulsiones como vehículos para formulaciones alimentarias, cosméticas o farmacéuticas, así como también en el desarrollo de estrategias de nanoencapsulación para diversos compuestos activos.

También, ante la expansión de enfermedades tropicales como el dengue, la malaria o el zika, se encuentra trabajando para contribuir al desarrollo de una tecnología mejorada que garantice una barrera protectora segura contra las picaduras de mosquitos.

Consultada sobre las dificultades que deben atravesar las mujeres en lo referido a la actividad de investigación científica, Guntero indicó que si bien en determinados aspectos hay mucho por avanzar hacia la igualdad de género, “en cuanto a la posibilidad de acceder a una beca doctoral o de ingresar a la Carrera de Investigador considero que las oportunidades son las mismas para todos los géneros. En ambos casos se evalúan los antecedentes del postulante tales como publicaciones, proyectos, capacitaciones”.

“Nunca me encontré con dificultades en el camino referidas al género”

Micaela Mulassano es ingeniera en Sistemas de Información y se encuentra desempeñando el rol de Docente Investigadora con categoría D, en las áreas de Matemática, Ciencias de Datos, Inteligencia Artificial, Visión Artificial e Industria 4.0 de UTN San Francisco.

El recorrido que fue haciendo en el ámbito de la investigación empezó en 2010 como Alumna Investigadora, cuando junto a otros estudiantes comenzaron a analizar las aplicaciones que ofrecía Google y de qué forma podrían aportar a las organizaciones. Ese proyecto les abrió las puertas para sumergirse en el mundo de congresos y jornadas científicas. Ya en 2012 pasó a ser integrante, como Graduada Investigadora, de otro grupo al que se le sumarían varios más. En la actualidad investiga sobre Matemática, Inteligencia Artificial, Visión Artificial, Industria 4.0 y Optimización de procesos.

“Puedo decir que la proporción de participación de mujeres en el área de investigación es menor. Se puede vivenciar en los grupos, en las jornadas, los congresos. Pero desde mis comienzos, nunca me encontré con dificultades en el camino referidas al género”, aseguró.

En esa línea, destacó la importancia de contar con múltiples y diversos aportes a la tarea de investigación: “Considero que todos somos distintos, hombres o mujeres, estudiantes o graduados, docentes o nodocentes, profesionales o no profesionales, todos distintos. Distintos puntos de vistas, nos desenvolvemos en distintos ámbitos, cargamos con distintas experiencias y eso hace que cada uno pueda dar variados aportes”.

Desafíos por sortear

Consultadas acerca de los desafíos que creen que quedan por sortear para lograr una real igualdad de género en el ámbito investigativo, Armando dijo: “En investigación en Ingeniería, falta encarar proyectos y liderarlos. Hoy debemos aprovechar la oportunidad y el lugar que nos la tarea de Investigadores para trabajar en proyectos que nos permitan crecer como personas y cuya temática impacte y ayude a la sociedad”.

“Esto, sin cuestionar el lugar de nadie, todos somos capaces de ocupar cualquier cargo, de hacer todo tipo de investigaciones, y debemos ser valorados por las actitudes y aptitudes humanas y profesionales, en todos los ámbitos de la vida”, sumó.

Por su parte, Guntero expresó: “No creo que haya roles predeterminados en la ciencia según el género. La tarea investigativa dependerá de la impronta de cada persona, como por ejemplo, el enfoque que tenga hacia el logro de los objetivos, dedicación, capacitaciones realizadas, entre otras”.

A su turno, Mulassano apuntó: “Actualmente las puertas en el ámbito de investigación están abiertas para hombres y mujeres por igual. Pero históricamente conocemos a muchos científicos famosos del mundo pero hay muchísimos aportes de mujeres científicas que no conocemos. Desde mi comienzo en el estudio, en la educación inicial, hasta mis estudios actuales de posgrado, nunca me hablaron del aporte de mujeres científicas. creo que es momento que empecemos a cambiar en este punto”.

“Tenemos que dar a conocer que las mujeres también dieron aportes científicos muy importantes y lo siguen dando”, finalizó. (Fuente: Prensa UTN San Francisco)