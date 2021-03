El hipódromo "Oscar C. Boero" se viste de gala para el “Clásico día de la mujer”

Este martes 9 de marzo el Jockey Club San Francisco organiza una nueva jornada de turf en el hipódromo "Oscar C. Boero" donde homenajeará a las mujeres en su día. Cada premio fue bautizado con el nombre de jocketas argentinas.

La jornada contará con nueve premios, siendo el “Clásico día de la mujer” el más importante con una distancia de 1.400 metros.

Desde las 13 horas se podrá seguir la trasmisión en vivo a través del canal de ​Youtube del Jockey Club con los relatos a cargo de Diego Notario y los comentarios del periodista especializado Sebastián Heredia.

Programa

Premio: ​“MARINA LESCANO”​ 300 metros concertada. 13.10 hs.

Premio: ​“YOLANDA DAVILA” ​500 metros concertada. 13.50 hs.

Premio: ​“LUCRECIA CARABAJAL” ​525 metros concertada. 14.30 hs.

Premio: ​“LORENA TORRES” ​525 metros concertada. 15.10 hs.

Premio: ​“MARÍA PAGANELLI (IN MEMORIAN)” ​340 metros concertada. 15.40 hs.

Premio: ​“GRAN CLÁSICO MARÍA CRISTINA MUÑOZ” ​310 metros concertada. 16.30 hs.

Premio: ​“FLORENCIA GIMENEZ” ​1000 metros no oficial. 17.05 hs.

Premio: ​“MARIA LUJAN ASCONIGA” ​1000 metros no oficial. 17.40 hs.