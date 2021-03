Vacuna Covid: San Francisco espera la llegada de más dosis para armar el operativo esta semana

Luego de que el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba anunciara que recibió una nueva partida de vacunas contra el coronavirus: 33.300 dosis de la vacuna Sinopharm y otras 33.000 dosis de la vacuna Sputnik V, enviadas por el Gobierno nacional, en San Francisco aguardan porque llegue el lote que le corresponda para diagramar los operativos de vacunación sobre finales de semana.

Teniendo en cuenta ambas vacunas, todo indica que la campaña de vacunación continuará para los docentes y una franja de adultos mayores de 70 años.

Fernando Giacomino, secretario de Salud, señaló a El Periódico que en estos días llegarán más dosis de vacunas para continuar las campañas ya iniciadas, mientras tanto siguen colocando el remanente que quedó de la semana pasada.

Destino

El funcionario indicó que llegarían dos partidas nuevas, que se sumarán a las ya colocadas anteriormente: 780 Covishield (del laboratorio AstraZeneca–Oxford), para mayores de 70, y 509 dosis de la vacuna china Sinopharm que fueron destinadas a personal de la salud que aun no había sido vacunados, docentes menores de 60 años y efectivos de la Policía de Córdoba.

Las vacunas Sinopharm serán aplicadas una vez que lleguen a los equipos de salud, docentes, fuerzas de seguridad (Policía, Servicio Penitenciario y FPA) y miembros de las Fuerzas Armadas de hasta 59 años de edad, inclusive. También docentes de nivel inicial y de educación especial, tanto del sector público como privado.

Mientras que con las dosis Sputnik se continuará la inmunización a mayores de 70 años. Cabe recordar que estos se pueden inscribir para vacunarse sin necesidad de contar con CiDi. Quienes aún no se hayan registrado y deseen recibir la vacuna de manera voluntaria contra el coronavirus deben hacerlo en la página web y aguardar la notificación correspondiente, para asistir según día y lugar indicado. Aquellas personas que no cuentan con turno no deben asistir a los vacunatorios.

Giacomino explicó que ya hay muchos docentes que recibieron un mensaje que a partir de este miércoles 10 de marzo tendrán su vacuna, aunque deberán estar atentos a lo que se informe desde la Municipalidad: “Si bien esto se va a informar durante la semana, queremos decirles que hasta que no tengamos el padrón y la cantidad de dosis no podemos armar el operativo”, dijo.

El secretario de Salud confía en que este martes cuenten con el padrón de personas a vacunar y deslizó que el operativo podría llevarse adelante entre el jueves y viernes próximo: “Vamos a ver si tenemos que juntar a los adultos mayores, docentes y personal de salud o si solamente van a ser docentes y por el otro lado adultos mayores. Va a depender de lo que el departamento de Epidemiología del Hospital nos baje respecto de la cantidad de dosis”, sostuvo.