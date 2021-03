Liga Regional: cambio de fecha y nuevo fixture para los sanfrancisqueños

La Zona Centro de la Liga Regional de Fútbol de San Francisco tuvo un cambio a último momento tras la baja del equipo de Colonia San Bartolomé de la competencia. Ahora, el torneo de divisiones menores comenzará el sábado 3 de abril, mientras que las divisiones mayores lo harán el domingo 4.

Además, al tener un equipo menos en la zona también se tuvo que modificar el fixture y ya no habrá equipos con jornada libre.

En ese marco, Sportivo Belgrano debutará ante Sociedad Sportiva Devoto, Proyecto Crecer lo hará con El Trébol de El Tío y Antártida Argentina con Cultural La Francia.

El nuevo fixture de la Zona Centro

1ª fecha

SS Devoto vs. Sportivo Belgrano

8 de Diciembre vs. Marina FC

Proyecto Crecer vs El Trébol

Antártida Arg. vs. Cultural La Francia

2ª fecha

Antártida vs SS Devoto

La Francia vs Proyecto Crecer

El Trébol vs 8 de Diciembre

Marina FC vs Sp. Belgrano

3ª fecha

SS Devoto vs Marina FC

Sp. Belgrano vs. El Trébol

8 de Diciembre vs La Francia

Proyecto Crecer vs Antártida

4ª fecha

Proyecto Crecer vs SS Devoto

Antártida vs 8 de Diciembre

La Francia vs Sp. Belgrano

El Trébol vs Marina FC

5ª fecha

SS Devoto vs El Trébol

Marina FC vs La Francia

Sp. Belgrano vs Antártida

8 de Diciembre vs Proyecto Crecer

6ª fecha

8 de Diciembre vs SS Devoto

Proyecto Crecer vs Sp. Belgrano

Antártida vs Marina FC

La Francia vs El Trébol

7ª fecha

SS Devoto vs La Francia

El Trébol vs Antártida

Marina FC vs Proyecto Crecer

Sp. Belgrano vs 8 de Diciembre

Así se juega

En el Torneo Apertura, participan los equipos que componen cada una de las zonas y de acuerdo a su distribución, en forma individual una de otra. Se jugará a dos ruedas en cada zona, en partidos de ida y vuelta, por sistema de puntos. El primero será el campeón de la zona correspondiente, mientras que en la Zona Sur el campeón surgirá de una tabla general de ambas zonas.

A la próxima instancia clasificarán los 4 primeros de cada una de las zonas del Apertura menos en la Sur, donde accederán el primero de cada subzona más los cuatro mejores puntajes de la tabla general (integrada por equipos de las dos subzonas), exceptuando los dos primeros.

Con ello se totalizan 22 equipos, para completar 24 se tomarán los quintos puestos de las zonas Norte, Oeste, Centro y Noroeste más el séptimo puesto de zona Sur (de tabla general). De todos ellos, los dos equipos de mejor promedio serán los favorecidos. En el caso de surgir un empate entre tres o más equipos, se determinará mediante un sorteo entre los mismos.

En el Torneo Absoluto, los participantes serán divididos en dos zonas de 12 equipos cada una, por distancias más cercanas. Se jugará a una sola rueda, clasifican los 7 mejores, quedando exceptuados y como derecho adquirido, los primeros de cada zona quienes, pasan a jugar directamente en cuarta fase.

Los 12 clasificados se enfrentarán mediante el formato de eliminación directa, de ida y vuelta con la localía a elección del mejor clasificado (sextos de final). En la siguiente instancia (cuartos de final) ingresarán los primeros de las zonas originales del Absoluto. La eliminatoria continuará bajo el mismo formato hasta la final que determinará al campeón de la Liga que tendrá derecho a participar en el Torneo Regional Amateur.

Por otro lado, el Torneo Clasificatorio estará Integrado por los equipos no clasificados a Torneo Absoluto. Se conformarán tres zonas tomando en cuenta distancias más cercanas entre todos los participantes y se jugará a dos ruedas por suma de puntos. Calificarán cuatro equipos por zona y luego se enfrentarán bajo el formato de eliminación directa.

Las zonas

ZONA CENTRO: Sportivo Belgrano, Antártida Argentina, Proyecto Crecer, Sociedad Sportiva Devoto, Colonia Marina FC, Cultural La Francia, 8 de Diciembre (Va. Concepción del Tío) y El Trébol de El Tío.

ZONA NORTE: Sportivo Suardi, Juniors, Tiro Federal, 9 de Julio de Morteros, Ctro. Social Brinkmann, Fundación San Jorge, Porteña Asociación y 9 de Julio Olímpico de Freyre.

ZONA NOROESTE: Cultural La Paquita, Social Altos de Chipión, Independiente de Balnearia, Sportivo Balnearia, Guido Spano de Marull, Cultural La Para y Sportivo Belgrano de La Para.

ZONA OESTE: Pueblos Unidos de La Tordilla, Cultural Arroyito, Sp. 24 de Septiembre, Sarmiento, Rivadavia de Río Primero, Belgrano de Río Primero, Ateneo Juvenil Acción y Atlético Santa Rosa.

ZONA SUR 1: Almafuerte de Las Varillas, Huracán de Las Varillas, Mitre de Las Varillas, Filodramatico de Alicia, Unión de Alicia y Fortín Sport Club.

ZONA SUR 2: Alianza Carrilobo, Asociación Deportiva Arañado, Sportivo Sacanta, Granaderos de Las Varas y Unión Deportiva Laspiur.

Horarios

Para las divisiones menores, el horario de comienzo será a partir de las 13 hasta el 1º de mayo, desde ese día y hasta el 1 de septiembre cambiará a las 12 horas y desde el 2 de septiembre el horario de inicio volverá a ser a las 13 horas. Todo esto teniendo en cuenta las temperaturas en época estival.

Por su parte, los domingos, la reserva jugará a partir de las 15 horas y la primera a partir de las 17, también hasta el 1º de mayo. Desde el 2 de mayo jugarán a partir de las 14 en reserva y 16 horas primera división. Desde el 2 de septiembre el horario volverá a ser de 15 hs reserva y 17 hs primera división.