Se suspendió la doble fecha prevista de las Eliminatorias Sudamericanas

El Consejo de la Conmebol resolvió este sábado suspender la doble fecha de eliminatorias para Catar 2022 prevista para marzo. Ante la posibilidad de que los clubes europeos se nieguen a ceder a sus jugadores este mes para disputar encuentros de la eliminatoria mundialista con sus selecciones, la entidad tomó la decisión.

El órgano rector del fútbol en Sudamérica informó el viernes que la FIFA buscaba una solución al conflicto, luego que Pep Guardiola, el técnico del Manchester City se sumó a otros entrenadores de clubes europeos, quienes han advertido que no permitirán que sus jugadores viajen para disputar los partidos internacionales si es que deben quedar sujetos a una cuarentena a su regreso.

La doble fecha tenía previsto jugarse entre el 26 y 30 de marzo; Argentina debía recibir a Uruguay y visitar al líder Brasil.

El Consejo de la CONMEBOL resolvió suspender la doble fecha de las Eliminatorias para Catar 2022 prevista para marzo. La decisión obedece a la imposibilidad de contar en tiempo y forma con todos los jugadores sudamericanos. — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) March 6, 2021



"No volarán, seguro'', dijo Guardiola. "No tiene sentido, cuando los jugadores vayan a su selección nacional, regresen y no puedan jugar por 10 días''. Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, emitió declaraciones similares esta semana.

Bajo los parámetros actuales por la pandemia, las personas que llegan en vuelos de países considerados de alto riesgo por el gobierno británico quedan sujetas a confinamientos de hasta 10 días en hoteles. Todos los países sudamericanos figuran en esa denominada "lista roja'' de alto riesgo.

Desde Fifa sugirieron distintas alternativas, aunque ninguna convence a todos: ir a jugar los partidos a territorio europeo, achicar la Copa América y que estas dos fechas se disputen a mitad de año, incluir estas dos jornadas en las fechas FIFA de fin de año (septiembre, octubre y/o noviembre) y que haya tres partidos por ventana, o ver la posibilidad de que se juegue en diciembre, aunque lo cierto es que no hay lugar en el calendario.