Confirmaron que Charly García sacará nuevo disco

El productor José Palazzo utilizó su cuenta de Twitter para informar el último miércoles que Charly García se encuentra grabando un nuevo disco, el primero en los últimos cuatro años, aunque por el momento no trascendieron otros detalles, como la fecha de lanzamiento. ¿Lo terminará Charly en este 2021?

“Charly me contó que está grabando un disco alucinante, no pude verlo en la pandemia y no he podido escuchar el disco, pero me dejó una gran alegría saberlo”, escribió Palazzo, fundador del festival Cosquín Rock.

La confirmación del próximo paso discográfico del artista rockero después de más de cuatro años (“Random” se publicó en febrero de 2017), coincidió con los 21 años del salto interminable de García desde un noveno piso a la pileta de natación. El mentor de los grupos Sui Generis, La Máquina de Hacer Pájaros y Serú Girán y uno de los mayores músicos populares de Argentina, tuvo ese arrebato como desenlace de un desacuerdo con la policía local.

Los rumores sobre el nuevo disco de García vienen desde el año pasado y de hecho el propio músico se lo contó a un joven fan que lo esperó en la puerta de su casa para conseguir su firma en un disco.