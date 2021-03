Bustamante, feliz de volver a Sportivo: "Es el club del cual soy hincha", comentó

El delantero sanfrancisqueño viene de jugar en Ben Hur de Rafaela y es una de las caras nuevas del plantel de Martelotto. "Trabajé para esto, me costó mucho, me sacrifiqué, la luché y bien merecido lo tengo", explicó.

Sportivo Belgrano atraviesa la etapa final de cara al compromiso por Copa Argentina ante Racing y al inicio de la nueva temporada del Federal A, en ese marco la "verde" realizó cinco incorporaciones y una de ellas es la Maximiliano Bustamante (21) que viene de jugar en Torneo Regional Amateur con Ben Hur.

El delantero sanfrancisqueño hizo inferiores en Sportivo Belgrano, jugó en La Hidráulica y luego en Brown de San Vicente donde viajaba todos los días a entrenar para ganarse un lugar en el equipo titular que luego fue campeón de la Liga Rafaelina.

Ese esfuerzo en San Vicente hizo que nada menos que Atlético Rafaela ponga sus ojos en él y le dé una oportunidad para sumarse al plantel de la Primera Nacional, aunque después eso no se haya concretado. Luego recaló en Ben Hur para disputar el Torneo Regional Amateur, campaña que culminó con tristeza con la bochornosa final disputada en el Boero.

"Estoy muy contento y muy feliz de volver a mi ciudad, al club que uno quiere y es hincha, esta posibilidad es la que venía buscando, era el paso que estaba buscando para mi carrera, ya me sumé al equipo, así que vamos a trabajar y pelear por un lugar", comentó el jugador en diálogo con El Periódico.

Bustamante sostiene que no es coincidencia este paso, es que hace unos años atrás jugaba en Liga y su trabajo lo puso en este camino. "Hace unos años me veía en otra posición, creo que hice bien las cosas y trabajé para esto, me costó mucho, me sacrifiqué, la luché y bien merecido lo tengo por el trabajo la humildad y el respeto sobre todas las cosas, ojalá sea el comienzo de algo lindo, cumplir las expectativas y seguir creciendo que es lo que todo jugador quiere", indicó.

Cuando jugaba en Brown, Bustamante viajaba casi todos los días a San Vicente, tenía que entrenar y ganarse un lugar en un equipo que luego fue campeón de la siempre competitiva Liga Rafaelina. "No es fácil es muy cansador viajar todos los días, dar el 100% en cada entrenamiento para poder jugar, Me comprometí con el club, con los compañeros, traté de hacer lo mejor posible, de agachar la cabeza, de pelearla, las cosas salieron bien y se fueron dando las oportunidades como una prueba en Atlético Rafaela donde estuve muy cerca de quedar y la posibilidad de jugar en Ben Hur donde llegamos hasta la final y lamentablemente no pudimos coronarlo, pero contento por el gran paso que di", explicó.

Atlético de Rafaela. "Fue una experiencia muy linda, me quedé tranquilo porque dejé todo, por una cuestión u otra no me pude quedar, fue muy lindo jugar con un equipo de primera -disputó un amistoso ante Newell's- con los jugadores que había, me deja un recuerdo muy lindo, tener esa dimensión de jugadores, no la podía creer", dijo Bustamante.

De la alegría a la desazón

Hace una semana atrás, Bustamante disputó la final por el ascenso al Federal A ante Racing de Córdoba que tuvo un arbitraje muy polémico. Para llegar a esa final, Ben Hur la luchó de atrás con protagonismo del sanfrancisqueño que anotó varios goles y estaba en la consideración del técnico, incluso a veces antes del experimentado Matías Zbrun. "Fuimos de menor a mayor, hicimos bien las cosas, con el trabajo del día a día me fui ganando la consideración del técnico e ingresaba antes de Zbrun, un jugador que uno lo toma siempre como referente por la experiencia y la trayectoria que tiene él, me fui ganando el lugar, me fue bien, pude encontrar la confianza que necesitaba y aportar del lado que me tocó siempre siendo positivo", explicó.

"En la final vivimos un momento muy feo, espantoso, fue lamentable. Cosas inexistentes dentro del campo de juego, todo favorable para el rival, ente eso no pudimos hacer nada, sabíamos de antemano que esto podía pasar, yo terminé muy dolido por el sacrificio que hicimos y que en un segundo te roben de las manos esos sueños que tenías para cumplir", señaló.

Bienvenido a casa

Pasaron varios años desde que el delantero se fue de Sportivo Belgrano buscando otros horizontes, hoy regresa para jugar en la Primera y a un club que indudablemente ha crecido. "Me encontré a un grupo muy lindo de seres humanos, los conozco a todos y el club ha crecido mucho en estos años, el predio está muy lindo", señaló.

En cuanto a la idea de juego que pretende el cuerpo técnico, Bustamante se mostró muy positivo. "Todavía no hablamos mucho, pero se que la idea es tratar de jugar siempre en campo rival, sostener la presión, recuperar la pelota y tenerla para encontrar los espacios y atacar. Es un juego intenso, es muy bueno y positivo, a medida que pasen los días vamos a ir charlando más y seguramente tendré cosa para corregir en el campo", comentó.

"Las expectativas siempre son positivas, uno trata de aportar desde el lugar que toque dando lo mejor para el equipo, tenemos expectativas grandes, el partido de Copa es una linda oportunidad, vamos a trabajar para llegar de la mejor manera", agregó.

Finalmente, consultado sobre el proyecto que encara Sportivo, el jugador sostuvo que "Hay mucho potencial en inferiores y en San Francisco en general, a la hora de poner en la balanza no dudé ni un segundo en venir, quiero tener esa oportunidad y aprovecharla. Trabajaré duro para eso".