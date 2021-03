Federico López: "Cuando me llamaron, no lo dudé ni un segundo"

Sportivo Belgrano atraviesa la etapa previa al inicio de la nueva temporada, pensando en el partido de Copa Argentina ante Racing el próximo 17 de marzo y el inicio del Federal A el 28 del mismo mes. En ese marco, sumó a cinco caras nuevas y una de ellas es el defensor Federico López (22).

López es oriundo de Freyre, un lateral izquierdo que hizo inferiores en 9 de Julio Olímpico antes de partir en 2017 a Talleres de Córdoba donde jugó en quinta y cuarta de AFA. Luego pasó a Instituto donde fue promovido al plantel profesional.

En este 2021, López iba a jugar en Juventud Unida de Río Cuarto, sin embargo recibió el llamado de Sportivo Belgrano que lo convenció rápidamente. "Nos pusimos muy contentos todos, no lo dudé ni un segundo, justo estaba con mi familia, acepté en seguida y feliz de la vida a de pertenecer en esta institución que me hablaron bien y la verdad es que desde adentro es cierto lo que dicen", comentó el jugador.

Con respecto a su llegada, el defensor contó que se encontró con un gran grupo humano: "En el plantel hay muchos chicos jóvenes de inferiores que tienen una gran entrega y también me considero un jugador joven; y los referentes que son unos fenómenos, tienen todos un hambre de gloria importantísima y eso hace que estemos concentrados en el mismo objetivo".

El jugador sabe que ocupa un lugar en la cancha donde no sobran jugadores, aunque tiene experiencia jugando también en otros puestos. "Pasa en todos lados, hay escases en esa posición, en lo personal y en lo individual me favorece. Yo no era marcador de punta nato, en inferiores era delantero y me fui corriendo para atrás, también sumé minutos como marcador central, así que uno mientras más funciones pueda manejar en la cancha, más opciones le das al técnico", explicó.

"En Instituto pasaron muchos técnicos: Darío Franco, 'Teté' Quiróz, los interinatos de Pablo Álvarez, Cesar Zabala, hubo muchos pibes de inferiores y pude jugar algún amistoso, fue una experiencia inexplicable, compartir vestuario con jugadores de experiencia, me dio mucho crecimiento en lo personal y en lo futbolístico", contó López.

Lo que viene

López destacó la importancia de los amistosos ante Atlético de Rafaela, "un rival de una categoría superior a la nuestra donde no notamos diferencias y sirvió para conocer a los compañeros, para que lo conozcan a uno, para sumar minutos e ir practicando la idea del técnico que se vio plasmada".

En ese sentido, el jugador se refirió a la idea de juego que pretende implementar el cuerpo técnico. "Está muy buena, busca el convencimiento de cada jugador, estamos convencidos y eso se vio plasmado en los amistosos: salir jugando, tener movilidad, atacar, presión alta y quedar bien parado, creo que vamos bien encaminados para lograr cosas importantes", comentó.

"En cuanto a lo que viene, en lo personal uno apunta a mejorar en lo individual, hay una linda competencia interna, sana, eso hace más lindo el grupo. Ponerse a punto me estar lo mejor posible para poder tener la chance de estar en los once y sino apoyar desde afuera. En lo grupal las expectativas son altas, ganarle a Racing con todo lo que eso significa y en el Federal A buscar el ascenso", dijo el jugador.

Finalmente, destacó el hecho de poder estar cerca de la familia y hacer lo que ama. "Es un factor importante en la decisión que se toma, sin lugar a dudas es un motor extra que te da ayuda mucho, tuve toda la vida el apoyo de mi familia y estoy muy agradecido con ellos, quiero devolverle lo que ellos me dieron y darles alegrías. Hacer lo que uno ama y tener la familia cerca no cualquiera tiene la suerte y lo estoy disfrutando", cerró.