Norberto Pecorini vuelve a Antártida: “Tenemos que profesionalizarnos para estar bien arriba”

Antártida Argentina incorporó como nuevo entrenador de Primera División a Norberto Pecorini, quien trabaja desde hace ya unas semanas de cara al nuevo torneo de la Liga Regional de Fútbol que comenzará el próximo 28 de marzo.

El recordado ex jugador de Sportivo Belgrano, que también trabajó como captador de Jorge Griffa, hacía varios años que no dirigía y se mostró contento de esta nueva oportunidad en un club donde ya fue campeón en 1995, también como DT.

En una amena charla, Pecorini contó cómo se prepara para esta nueva etapa y dejó algunas consideraciones sobre el fútbol sanfrancisqueño, el cual señala que “tiene mucho potencial”, pero que le faltan equipos para darle más competencia a los jugadores.

- Volvés a dirigir a Antártida Argentina. ¿Cómo te estás preparando?

Lo estoy viviendo con mucha intensidad, hay mucho por hacer y el tiempo es corto. Estamos armando un cuerpo técnico interesante, poniendo pilas a este club que es socialmente cada vez más importante porque tiene varios deportes. Pensé que para mí iba a ser más complicado, pero vivo mucho el fútbol, lo siento y me adapté enseguida. Sabía que en cualquier momento iba dirigir, tuve la posibilidad de ir antes pero no arranqué y ahora era el momento justo.

- ¿Cuáles son los objetivos?

Antártida hace unos años atrás jugó torneos importantes, fue un club conocido a nivel provincial. Estamos tratando de ver si podemos volver a esos tiempos. Cuando llegué lo primero que dije es que, a nuestro modo, tenemos que profesionalizarnos para estar bien arriba como equipo competitivo, tener a los chicos convencidos que tenemos que ir todos los días a practicar, hay un cambio general en el deporte y tenemos que adaptarnos. En Antártida ya había estado, lo dirigí y salí campeón, así que la gente que me habló para que me sumara son varios de estos jugadores que ya dirigí y ahora están en la subcomisión. Es una doble alegría que se hayan acordado de mí. Hace un tiempo que no dirijo, pero veo fútbol de todo tipo, me actualizo y es lo que me gusta.

“El jugador ha hecho un parate importante y el organismo no es el mismo, venimos bien, pero empezaron a aparecer las lesiones y eso veo que está ocurriendo en AFA también”, dijo Pecorini.

- Decís que hay un cambio en el deporte, en el fútbol prácticamente ya no existe el ‘campito’ ¿Cómo se suple esa ausencia?

Hay un problema a nivel nacional, no se trabaja la técnica individual y el chico la tomaba en el potrero, donde se juega en conjunto, donde se anima a hacer cualquier cosa con la pelota. Esa técnica no se trabaja más en los clubes porque hoy todo es más acelerado, ven un chico con condiciones y ya tiene que llegar a Primera porque hay que venderlo. Sin embargo en San Francisco tenemos la suerte de tener un gran Baby Fútbol donde el chico juega en canchas reducidas, a lo mejor un pibe en cancha de 11 la toca dos veces, en cambio en espacios reducidos la toca mucho más, como en el campito. Además el jugador de San Francisco es muy buscado porque acá está bien alimentado, yo creo que el jugador de acá no tiene grandes problemas con la técnica porque está constantemente en contacto con la pelota, eso suplanta lo que no se trabaja en los grandes clubes.

- Pero no está bien explotado, hoy hay pocos clubes y sólo Sportivo en AFA

Sí, creo que San Francisco tendría que tener dos o tres equipos más en la Liga Regional porque hay una franja en la cual lo perdemos, y sería bueno porque también los sacamos de la calle. Años atrás estuvieron, pero ahora no es fácil por la situación económica En cuanto a Sportivo, yo siempre peleé por eso, para que haya más jugadores locales en Primera y me puso muy contento cuando se encaró este proyecto. No sé si la gente sabe que históricamente los campeonatos que ganó Sportivo siempre tuvo entre seis y ocho jugadores de San Francisco. En una época atrás que no podíamos ascender había 20 jugadores de afuera. Hay muy buen material, pero hay que foguearlo y llegado el momento al chico tenés que darle un sueldo, tenés que darle el mismo valor que le das al jugador de afuera.

El cuerpo técnico de Antártida Argentina está conformado por Norberto Pecorini como entrenador principal; Gustavo Perret y Daniel Dell’Avanzatto como ayudantes de campo. El preparador físico es Mariano Peralta y el entrenador de arqueros es Julián Lovera.

- ¿Y en Antártida cómo viene ese tema?

Se está trabajando bien en inferiores, charlamos con el coordinador Sosa y coincidimos en varias cosas. Si no es ahora o más adelante, en Primera y Reserva Antártida tiene que estar peleando los primeros puestos, pero el resultado te lo da el trabajo constante.

- ¿Cuáles son las expectativas en Primera?

Nos tocó una zona competitiva, equipos duros y fuertes. Creo que a los equipos más competitivos los tenemos en las primeras dos fechas, hablamos con la subcomisión de que tenemos que jugar todos los sábados porque tenemos que llegar con ritmo. Hay que apuntar a arriba, tener pretensiones importantes y salir de la mediocridad. De a poquito lo estamos logrando, es lo que apuntamos y personalmente siempre fui así, hay que estar bien preparado, técnicamente el otro puede ser mejor, pero físicamente tenés que estar bien para igualar esa ventaja porque si el jugador está bien preparado se anima. Vamos a hacer cosas importantes, que nos tengan paciencia.

“Ya no es como antes, nosotros nos peleábamos por ir a un club o por llegar temprano al entrenamiento, hoy tenés que charlar mucho más con el jugador”, contó Pecorini.