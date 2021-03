En Sportivo Belgrano también miran hacia la región

Es sabido que la “verde” encara un proyecto que tiene como objetivo darles oportunidades reales a los jugadores de inferiores del club en la Primera División, sin embargo, en este mercado de pases también puso el ojo en la región.

De las cinco incorporaciones que realizó Sportivo Belgrano, dos son jóvenes jugadores que vienen de tener importantes experiencias y son apuestas a futuro.

Se trata del lateral izquierdo Federico López (22), que es oriundo de Freyre y viene de jugar en Instituto de Córdoba, y del sanfrancisqueño Maximiliano Bustamante (21), que llega proveniente de Ben Hur de Rafaela.

Ambos jugadores dialogaron con El Periódico y se mostraron muy contentos de sumarse a un plantel que tiene grandes desafíos y muchas ambiciones.

“No lo dudé ni un segundo”

López es un defensor zurdo que hizo todas las inferiores en 9 de Julio Olímpico. A los 17 se incorporó a Talleres de Córdoba donde jugó en quinta y cuarta de AFA. Tras un año y medio en la “T” se cambió de vereda y llegó a Instituto donde fue promovido al plantel que disputaba la Primera Nacional.

Este 2021 iba a jugar en Juventud Unida de Río Cuarto, sin embargo, recibió un llamado inesperado que no tenía pensado rechazar. “Estaba con mi familia y nos pusimos muy contentos todos, no lo dudé ni un segundo, acepté enseguida y feliz de la vida a de pertenecer a esta institución de la cual me hablaron bien y la verdad es que ahora estando desde adentro es cierto lo que dicen”, indicó López.

“En el plantel hay muchos chicos jóvenes, de inferiores que tienen una gran entrega, yo me considero un jugador joven también, y los referentes son unos fenómenos, tienen todos un hambre de gloria importantísima y eso hace que estemos concentrados en el mismo objetivo”, agregó el jugador.

López contó que en sus inicios supo ser delantero, pero el fútbol lo fue volcando hacia la banda izquierda hasta llegar a ser marcador de punta -lugar en la cancha donde no sobran jugadores- e incluso marcador central. “Pasa en todos lados, hay escases en esa posición, en lo personal y en lo individual me favorece. Yo no era marcador de punta nato, era delantero y me fui corriendo para atrás, también sumé minutos como marcador central así que uno mientras más funciones pueda manejar en la cancha le das más opciones al técnico”, explicó.

El lateral destacó la importancia de poder hacer lo que ama, cerca de la familia y en un club como Sportivo Belgrano. “Es un factor importante en la decisión, sin lugar a dudas es un motor extra que te ayuda mucho, tuve el apoyo de mis padres toda la vida, estoy muy agradecido con ellos. Hacer lo que uno ama y tener la familia cerca no cualquiera tiene la suerte y lo estoy disfrutando”, comentó.

“Es el club del cual soy hincha”

Para Bustamante se trata de un regreso. El delantero hizo inferiores en Sportivo Belgrano, jugó en La Hidráulica y luego en Brown de San Vicente donde viajaba todos los días a entrenar para ganarse un lugar en el equipo titular que luego fue campeón de la Liga Rafaelina.

Ese esfuerzo en San Vicente hizo que nada menos que Atlético Rafaela ponga sus ojos en él y le dé una oportunidad para sumarse al plantel de la Primera Nacional, aunque después eso no se haya concretado. Luego recaló en Ben Hur para disputar el Torneo Regional Amateur, campaña que culminó con tristeza con la bochornosa final disputada en el Boero el pasado domingo.

“Estoy muy feliz de volver a mi ciudad, al club que quiero y soy hincha, esta posibilidad es la que venía buscando para mi carrera. Hace unos años me veía en otra posición, creo que hice bien las cosas y trabajé para esto, me costó mucho, me sacrifiqué, la luché y bien merecido lo tengo por el trabajo, la humildad y el respeto sobre todas las cosas. Ojalá sea el comienzo de algo lindo”, expresó el delantero.

Bustamante también destacó el grupo humano que encontró y señaló que en Sportivo “hay mucho potencial en inferiores y en San Francisco en general también”.

Juega en Alberdi

Este sábado, Sportivo visita a Belgrano de Córdoba en el estadio ‘Julio César Villagra’ de barrio Alberdi. Se jugarán dos partidos de 80 minutos -40 cada tiempo- desde las 9.30. Será televisado en vivo por canal Showsport y en internet por el YouTube de Belgrano.

En la semana también fue confirmado que el partido de Copa Argentina ante Racing Club de Avellaneda, se disputará el miércoles 17 de marzo en el estadio José María Minella de Mar del Plata.