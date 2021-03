Baby Fútbol: así se juega la primera fecha

El viernes 12 de marzo arrancará la nueva temporada de la Liga de Baby Fútbol que tendrá su acto inaugural en cancha de General Savio, último campeón de la categoría 2008. Será bajos los protocolos ya establecidos y utilizados en los amistosos que se disputaron en el verano.

La primera fecha se jugará de la siguiente manera:

Belgrano vs. DMD Freyre

2 de Abril vs. Dep. Oeste

Los Albos vs. Dep. El Trébol (El Tío)

Gral. Savio vs. Tiro y Gimnasia

Barrio Jardín vs. Los Andes

Barrio Cabrera vs. Dep. Sebastián

Inf. Xeneize vs. Dep. Norte

CDyC El Faisán (Devoto) vs. Estrella del Sur

Tarzanito vs. Dep. Josefina

Libre: CD River

Días y horarios de disputa:

Viernes 12

19 hs – categoría 2014

20 hs – categoría 2013

21 hs - categoría 2008 (Primera Especial)

Sábado 13

16 hs – categoría 2012

17 hs – categoría 2011

18 hs – categoría 2010

19 hs – categoría 2009