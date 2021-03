Vacunarán a docentes y personal de salud: todo lo que hay que saber

Este viernes 5 de marzo desde las 18 vacunarán en el Superdomo a docentes y a personal de salud con turno en Ciudadano Digital (CIDI).

De acuerdo a lo informado, será requisito fundamental asistir con DNI y la notificación impresa o en el celular. Aunque la notificación diga a partir del 4 de marzo, el operativo comenzará mañana.

Cabe recordar que este miércoles, se culminó con la vacunación a las personas mayores de 70 que no habían podido ser vacunadas el viernes pasado y que cumplían con todos los requisitos (turno expedido en CIDI hasta el 9 de marzo).

Cómo será el operativo

En conferencia de prensa, el secretario de Salud, Fernando Giacomino, explicó que mañana se vacunará a todas aquellas personas que sean personal docente o personal de salud que hayan recibido por Whatsapp o por correo electrónico la notificación del CIDI de que tienen que vacunarse.

Si bien el CIDI informó los turnos a partir de hoy, se vacunará a partir de mañana. Personal docente estará citado a las 18 mientras que personal de salud desde las 19.

Giacomino aclaró que hay 509 dosis asignadas de la vacuna Sinopharm. Así, reiteró que primero se vacunará a docentes, que son alrededor de 150 personas, y luego se seguirá con el personal de salud.

El secretario de Salud aclaró que la vacunación es voluntaria. Quien no desee ponerse la vacuna, que es para menores de 60 años, o tengan alguna indicación del médico para no vacunarse, y figuren en el padrón, deberán avisar la semana próxima que rechazarán la vacuna así podrá buscarse destino para esas dosis sobrantes, informó. "Hay mucha gente en espera", aseguró Giacomino.

Cabe recordar que los docentes mayores de 60 años ya fueron vacunados en el Hospital J. B. Iturraspe.

Mayores de 90

Giacomino pidió que quienes conozcan personas mayores de 90 años que estén sin vacunarse, que den aviso telefónicamente para finalizar con ese grupo.

"Tenemos que terminar las dosis que nos mandaron para los adultos mayores. Entonces, si alguien conoce alguna persona mayor de 90 años que esté sin vacunarse, que llame al 439154 para que tengamos a todos los mayores de 90 vacunados", dijo.

Y agregó: "Esa es otra estrategia para todas las vacunas que sobraron, ya sea porque la gente no estuvo o cuando fue citada no fue vacunada. Nos quedaron 10 dosis. Esas dosis serán aplicadas a mayores de 90 años. Mañana a las 8 de la mañana van a estar colocándose esas 10 dosis. Si queda más gente de 90 años que no fueron avisadas o que no están en el padrón o que no estuvieron la semana pasada eso se verá, pero la prioridad es tener a todos los mayores de 90 vacunados".

La vacunación, con este tipo de vacunas, también podrá ser a domicilio. "Si tuvieron el mensaje que se tuvieron que vacunar con esta vacuna, se puede hacer con esta vacuna a domicilio, entonces si tenemos algún mayor de 90 que no está geriatrizado y está en su domicilio y no puede ir ni con ambulancia ni con el móvil de algún pariente para que se haga afuera, se hará a domicilio. Lo importante es que ninguno de 90 quede sin vacunarse. Después será a medida que tengamos más vacunas. Creemos que todas las semanas vamos a tener un operativo de este tipo, es una ilusión, a medida que van llegando es una alegría poder vacunar", dijo Giacomino.

El funcionario adelantó que el operativo será similar al del viernes pasado con respecto a la organización pero con menor cantidad de personas debido a la menor cantidad de dosis. Esta vez tampoco habrá puestos en la calle para gente imposibilitada de bajarse al Superdomo, sino que ahora todos los puestos estarán adentro. "Estamos organizados para que no estén los 509 en el mismo momento, más allá de que hay 500 sillas en el Superdomo", dijo.

Aquellas personas que den cuenta de reacciones adversas deberán avisar. Para ello, el sábado y domingo estará disponible de 8 a 18 el teléfono 107 para que docentes o personal de salud informen esas reacciones.

Cómo continúa

El secretario de Salud sostuvo que será el Ministerio de Salud el que determine cómo seguirá el operativo, de acuerdo a la cantidad de dosis que les vaya enviando la Nación. "El personal de salud no se termina acá. Hay mucha gente todavía. Todo es lo que puede llegar a venir con las próximas dosis de Sputnik V. Si la semana que viene viene otra tanda de vacunas, ahí vendrá otro padrón y ese padrón dirá si van a ser adultos mayores con Sputnik o no. Estas vacunas, las chinas, son para menores de 60 años, por lo que no se podría continuar con los adultos mayores. Es solo para docentes y personal de salud.