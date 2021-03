Agostina Zurbriggen: "Es un orgullo vestir esta camiseta"

La semana pasada terminó la primera fase de la Liga Argentina de Vóley femenina que tiene como protagonistas a tres jugadoras de San Francisco. Una de ellas es Agostina Zurbriggen (26), quien se incorporó a fines de 2020 a Estudiantes de La Plata para la nueva temporada.

Zurbriggen es opuesta y surgió de El Tala, donde integró la recordada "generación dorada" de aquella institución que consiguió numerosos título a nivel local, regional y nacional en la Copa Argentina. También disputó la Liga en la temporada 2010/2011en el proyecto San Francisco Vóley y hasta tuvo una experiencia internacional en América de Oruro en Bolivia.

En diálogo con El Periódico, la flamante jugadora del "pincha" contó cómo transita esta nueva etapa donde tuvo que adaptarse a la competencia, tras llegar desde la Liga Cordobesa. "En lo personal los minutos en cancha fueron positivos, con el correr de cada partido y roce de juego fui sintiéndome mejor, más suelta y cómoda a la hora de jugar. Ahora estamos por comenzar la preparación para la segunda ronda que para nosotros arranca el 12 de marzo en Rosario", dijo Zurbriggen.

"La verdad que es un sueño jugar en Estudiantes, es algo que tenía pendiente en mi carrera deportiva: irme a jugar Liga a un club de Buenos Aires y que sea Estudiantes la verdad que es algo increíble. Es un orgullo vestir estos colores y defender la camiseta del 'pincha', tuvimos la oportunidad de jugar la primer ronda de locales y debutar en nuestra cancha; es algo inexplicable, único", agregó la opuesta "pincharrata".

Para acoplarse al equipo Zurbriggen tuvo que ponerse a punto, aunque la pandemia provocó un retraso en el regreso a la competencia y eso la favoreció. "Con el equipo ya venía teniendo contacto desde antes de llegar a La Plata a través de entrenamientos por zoom, donde fui conociendo de a poco a las chicas y a todo el staff. Una vez ya instalada en la ciudad comenzamos con la parte física donde no me costó acoplarme ya que estaba preparándome previamente en Córdoba. En el juego tuve que ponerme a trabajar al ritmo del equipo, a su estilo, porque somos un equipo muy defensivo que juega en ataque pelotas mas rápidas, algo que en Córdoba no estaba acostumbrada", expresó.

Estudiantes terminó en la novena posición con 10 unidades producto de 3 victorias y 4 derrotas. Disputará el cuadrangular 3 a partir del 12 de marzo en Rosario.

Otra experiencia y un premio al esfuerzo

En la temporada 2010/2011 en San Francisco surgió un proyecto sumamente interesante donde jugadoras de San Isidro, El Tala y El Ceibo disputaron la Liga Argentina de Vóley, proyecto que luego se esfumó. Agostina formó parte de ese plantel con apenas 15 años y lo recuerda como una gran experiencia para su carrera.

"Fue una experiencia hermosa que nos dio la ciudad y estoy muy agradecida de haber sido parte del plantel, en ese entonces tenía 15 años y era algo totalmente nuevo para mí, el ver desde adentro como se entrena en una Liga, el nivel y el poder ver jugadoras con mas experiencia", indicó.

Y agregó: "Ahora es totalmente distinto, la responsabilidad no es la misma que aquel entonces donde lo tomábamos como una oportunidad para crecer y sumar experiencia, ahora con 26 años entiendo que son muchas las responsabilidades que hay que tener para formar parte de un plantel de Liga Nacional donde atrás de cada equipo hay mucha gente trabajando para que todo salga a la perfección, es muy importante el físico, la alimentación, el descanso, entre otras cosas para poder estar óptimas al momento del entrenamiento y juego, que capaz con 15 años no lo veíamos ni lo terminábamos de dimensionar".

Llegar a la Liga y a Estudiantes de La Plata -con 26 años- es un verdadero premio al esfuerzo y perseverancia. Agostina tuvo que decidir entre el estudio y su carrera deportiva sabiendo que su nivel la podía llevar -siendo más joven- a otras experiencias, sin embargo encontró en Universidad de Córdoba (equipo de la liga cordobesa) un lugar para seguir creciendo rumbo a sus dos objetivos.

"Hacer lo que a uno le gusta y ama, ese esfuerzo tarde o temprano tiene su recompensa. No se tiene que elegir el estudio o el juego porque se pueden realizar ambas a la vez. En mi caso me pasó que primero escogí seguir por el lado de la facultad, pero nunca dejando el vóley sino que no realizándolo a este nivel. Me mantuve siempre entrenando y compitiendo en la Liga Cordobesa y es lo que hoy en día me ayudó para poder llegar a donde estoy. Siempre tuve en la cabeza esta cuenta pendiente de no haberme venido cuando terminé la secundaria y ahora recibida -Kinesiología y Fisioterapia- era la oportunidad y no podía decir que no", finalizó.