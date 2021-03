Apertura de sesiones: la oposición criticó el discurso de Aresca

Como es habitual en cada apertura de sesiones en el Concejo Deliberante, tras el discurso del intendente llegan las valoraciones y análisis de los concejales de la oposición. Y en este 2021, al igual que en otros años, las opiniones fueron muy críticas con la gestión del intendente Ignacio García Aresca y cuestionaron puntos ausentes en las palabras del mandatario municipal en el acto celebrado este lunes en el Teatrillo Municipal.

Entre otros aspectos, los referentes de cada bloque opositor dejaron críticas por anuncios de obras que se reiteraron, ausencia de otras y reclamaron autocrítica. También hubo cuestionamientos por mayores explicaciones en las acusaciones de vacunación con privilegios.

La flamante presidenta del bloque de Córdoba Cambia (Juntos por el Cambio), Cecilia Roffé, centró sus críticas en que se repitieron anuncios de obras. "Me planteo si vivimos en la misma ciudad, los anuncios ya los escuché el año pasado y el anterior, grandes obas que el intendente anuncia y publicita cuando en realidad no se hicieron como la pavimentación de barrio Independencia y los cruces de vías", cuestionó la edil.

"Habla de la discapacidad como una cuestión de Estado y la Oficina de Discapacidad hoy está abandonada y cerrada estuvo todo el año pasado, habla de la prioridad de la educación cuando en realidad las guarderías están cerradas. Los dispensarios estuvieron cerrados mucho tiempo el año pasado, creo que más allá de grandes anuncios y de volver a publicitar obras como la cancha de hockey creo que le falta empezar a escuchar los vecinos", agregó.

"Los anuncios de obras monumentales de cloacas me parecen perfectos, yo soy la primera en apoyar y ojalá que todo lo que promete el intendente desde 2016 se cumpla, pero en realidad no es lo que lo que vive el vecino. Más allá de las grandes obras que son necesarias y bienvenidas lo importante es el mantenimiento, como canales de desagües", apuntó Roffé.

"Escucharlo al intendente me llena de esperanza si las cosas fuesen ciertas, pero en realidad año tras años se siguen prometiendo las mismas obras que después en la realidad no se concretan", disparó Roffé. Finalmente, entre otros puntos, consideró que "sería prioritario solucionar el problema de las personas de Lo Tengo".

Para Canalis, una foto vieja

El concejal de la UCR, Cristian Canalis, también mostró sus críticas al discurso del intendente Aresca. "Es una foto vieja, reiterativa y sin anuncios importantes. Me parece que no se hizo una autocrítica, que no se habló del vacunatorio VIP que también en San Francisco ha ocurrido. Es un discurso vacío y reiterativo", manifestó.

"Creemos que tiene que haber una ciudad donde todos tengan las mismas oportunidades. En el discurso hubo obras que se anuncian y no se concretan", indicó Canalis.

Canalis también cuestionó que no se concreta la entrega de viviendas del Plan Procrear y reiteró su propuesta de tomar el modelo del plan de viviendas que se lleva adelante en Arroyito.

Romero cuestionó anuncios reiterados

También el concejal Andrés Romero, del espacio de Córdoba Ciudadana (Frente de Todos), dejó cuestionamientos a las palabras de Aresca al señalar que se anunciaron obras que no se realizan.

"Desde nuestro punto de vista ha dejado mucho que desear, se ha empezado por el eje de salud, cosa que para nosotros es muy importante el rol que ha tenido el municipio, el COE y el gabinete sanitario del cual hemos formado parte colaborando con la ciudad, pero se ha omitido el vacunatorio vip local y no nos parece mal que intendente se haya vacunado, pero su entorno cercano no correspondía que lo haga", expuso Romero.

"Hay obra pública anunciada, repetida en varias oportunidades, y que todavía no se termina de concretar y entendemos que en esa obra pública es importante que se destaque el rol del Gobierno nacional que ha invertido miles de millones en nuestra ciudad. Si uno recorre la ciudad solamente puede ver que el mantenimiento de los espacios verdes no es tal cual lo dicen el intendente, la situación del sistema cloacal colapsado permanentemente y la falta de mantenimiento de infraestructura", consideró.

Además, señaló como "una ausencia notable" la Tecnoteca. "Los sanfrancisqueños van a tener que seguir esperando por saber para qué va a estar ese edifico tan importante en el Centro Cívico de la ciudad", finalizó.

Por otro lado, anticipó que sus propuestas este año estarán enfocadas en mejorar "calidad de vida" de los vecinos.